Hallan muerta a niña de 13 años desaparecida en Florida: Tristyn Bailey

Una niña desaparecida en Florida, identificada como Tristyn Bailey, de 13 años de edad, fue hallada muerta en un área boscosa del Condado de Saint Johns, en horas de la tarde del domingo 9 de mayo.

Bailey fue reportada como desaparecida alrededor de las diez de la mañana del 9 de mayo. En ese momento, sus familiares aseguraron que la habían visto por última vez alrededor de la medianoche del mismo día.

Un informe policial de la Oficina del Sheriff del Condado de Saint Johns precisó que la menor fue vista en horas de la madrugada del domingo 9 de mayo en el North Amenity Center en el vecindario Durbin Crossing en Saint Johns, Florida.

News 4 JAX reveló que Tristyn Bailey se convirtió en objeto de una búsqueda masiva que reunió a las autoridades policiales y a vecinos que se unieron de manera voluntaria el domingo por la tarde en busca de cualquier pista sobre su paradero.

El Sargento del Sheriff del Condado de St. Johns, Robert Hardwick, anunció en horas de la noche del domingo 9 de mayo que el cuerpo sin vida de Tristyn Bailey había sido encontrado.

“Este no era el resultado que quería la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns. Esta es una comunidad en duelo y vamos a respetar a nuestra comunidad en duelo”, aseguró Hardwick al momento de confirmar el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña desaparecida.

First Coast News detalló que la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns precisó que un vecino encontró el cuerpo sin vida de Bailey en una zona boscosa aproximadamente a las seis de la tarde del domingo 9 de mayo.

Action News JAX informó que las autoridades policiales arrestaron a un adolescente en relación con el asesinato de Tristyn Bailey.

El sospechoso, identificado como Aiden Fucci, de 14 años, se encuentra detenido y enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

Un portavoz del Sheriff del Condado de St. Johns anunció que Fucci y Bailey se conocían, esto debido a que ambos crecieron en el mismo vecindario y asistieron a la escuela Patriot Oaks Academy.

“Tenemos al sospechoso bajo custodia y no podemos traer de vuelta a Tristyn”, aseguró Robert Hardwick, Sargento del Sheriff del Condado de St. Johns.

First Coast News reportó que hay muchos testigos que están siendo entrevistados en relación con el caso, pero sólo Aiden Fucci se encuentra bajo custodia.

Hasta el momento, la causa de muerte de Tristyn Bailey no ha sido revelada por parte de las autoridades de St. Johns.

Toda persona con información relacionada al asesinato de Bailey se puede comunicar de manera directa con la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns a través del número telefónico 904-824-8304.

