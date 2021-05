Masacre escolar en Rusia: mueren siete alumnos y un profesor: [Video]

Al menos ocho personas murieron este martes tras un tiroteo ocurrido en la escuela 175 de Kazán, ciudad ubicada al este de Rusia. El número de muertos y heridos se está actualizando constantemente. De acuerdo a la BBC, por el momento hay al menos dieciséis personas heridas recibiendo atención en el hospital. El desarrollo de la noticia puede variar de un momento a otro.

Eight children and teacher killed in school shooting in Russian city of Kazan, Russian media report https://t.co/1hH3fKAsWT

Autoridades del Ministerio del Interior de Rusia confirmaron que el autor de los disparos es un joven de 19 años, exalumno de la escuela 175 de Kazán. A pesar de reportes preliminares, está confirmado que el tirador actuó solo. Portaba un chaleco explosivo y portaba un arma automática para la cual tenía licencia legal.

Rustam Minnikhanov, gobernador de la república de Tartaristán, cuya capital es Kazán, describió el hecho como “un desastre” y “una tragedia”.

Una veintena de ambulancias y decenas de efectivos de la Guardia Nacional de Rusia llegaron a la escuela con el propósito de atender a los heridos y abatir al terrorista respectivamente.

Officials say a 19-year-old man has been arrested in relation to the shooting. https://t.co/mqS0wl3k3g

— WDBJ7 (@WDBJ7) May 11, 2021