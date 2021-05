Sospechoso mata a policía y hiere a otro en California: ¿Cómo fue el crimen?

Un oficial de policía fue asesinado y otro resultó herido de bala este lunes en Camellia Court, San Luis Obispo, California. Los agentes cumplían una orden de registro en un domicilio cuando fueron sorprendidos por una balacera.

El Departamento de Policía de San Luis Obispo confirmó que la policía logró abatir con un disparo mortal al asesino del agente.

A San Luis Obispo Police Department officer was killed in the line of duty as a result of a shooting that occurred while SLOPD officers were serving a search warrant today. — San Luis Obispo Police Department (@SLOCityPolice) May 11, 2021

De acuerdo al portal de noticias CBS News, “aún no hay muchos detalles acerca del ataque a los policías”. Sí se sabe que la balacera ocurrió en un apartamento mientras los agentes cumplían con una orden de registro.

La policía aún no dio a conocer los nombres de los agentes ni tampoco el del tirador, quien luego fuera abatido por los refuerzos que llegaron al lugar del hecho.

While they were trying to issue an arrest warrant, 2 police officers in San Luis Obispo were shot and the suspect died, officials sayhttps://t.co/XYBBRUsO9z — KTLA (@KTLA) May 11, 2021

“Esta es una tragedia para todas aquellas personas que sirven a la comunidad”, expresó el alcalde de la ciudad de San Luis Obispo, Derek Johnson.

El alcalde envió sus condolencias a la familia del policía muerto: “Mi más sentido pésame para la familia. Estamos devastados por esta pérdida”.

El testimonio de la policía

La Policía de San Luis Obispo confirmó en un hilo de Twitter que el tiroteo ocurrió en un apartamento de Camellia Court, cerca de South Higuera Street.

Asimismo, la institución policial confirmó que el oficial que resultó herido en la balacera fue trasladado a un hospital y se encuentra estable.

San Luis Obispo police officer shot and killed while serving search warrant https://t.co/Nlk5x9vlWY — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 11, 2021

La policía realiza tareas de investigación en el área del incidente. En un comunicado publicado en el sitio oficial del Departamento solicitaron a la población que evite la zona hasta tanto los agentes no concluyan sus tareas.

El testimonio de una mujer que escuchó los disparos

Aún no hay precisiones acerca de lo sucedido en el apartamento de Camellia Court, el tiroteo que terminó con la vida de un policía e hirió a otro. Además de provocar el abatimiento del delincuente autor de los disparos.

De acuerdo a ABC 30, los agentes habían recibido un llamado de un vecino del apartamento en el que se indicaba que “había sonidos extraños” en el interior de la vivienda.

Victoria Torres, una joven de 21 años, le contó al diario San Luis Obispo Tribune que llegó a oír “un sonido muy fuerte” en el apartamento que está frente al suyo.

A San Luis Obispo police officer was killed in a shooting on Monday while officers were serving a search warrant at an apartment on Camellia Court.

A second officer who was shot was taken to a local hospital and is reportedly stable.https://t.co/GF5atIKA8d — KSBY (@KSBY) May 11, 2021

“Siempre escucho ruidos raros aquí. No imaginé que estaba la policía hasta que escuché dos disparos”, contó.

Torres narró que, alertada por el ruido, se asomó a la ventana y observó el tiroteo. “Vi a un hombre con una pistola grande”. Este hombre, el delincuente abatido, se paró en la puerta del edificio de apartamento y comenzó a disparar a los agentes, que escapan a buscar refugio detrás del auto policial, estacionado en la acerca de enfrente.

Uno de los agentes no llegó a refugiarse detrás del auto, en el camino cayó tendido, herido de muerte por la bala de un arma cuyo modelo no trascendió.

Monica Rochte, otra residente de los apartamentos, contó a San Luis Obispo Tribune que llegó a escuchar la voz de orden de los policías: “Vamos a entrar, sabemos que estás ahí”.

Esta testigo contó que después de esa orden, la voz de un policía alertó a su compañero al grito de “tiene una pistola, está armado”. Tras ese diálogo la mujer oyó una ráfaga de quince o veinte disparos.

