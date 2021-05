Caos en vecindario de Houston: Un tigre escapó y se paseó por las calles: [Video]

Los vecinos de un vecindario en west Houston, en la zona del Memorial Area, entraron en pánico al ver a un tigre caminando por las apacibles calles del barrio. El hecho se produjo este domingo alrededor de las 8PM cuando el animal escapó de la casa en la que lo tenían.

De acuerdo al portal de noticias Click 2 Houston, la policía local recibió un llamado por parte de un vecino que aseguraba que un tigre se había echado a descansar en el patio delantero de su casa.

#BREAKING Video shows a tiger (yes, a tiger) roaming W Houston | Why witnesses believe it is someone's pet https://t.co/fLL4GtYtLj

Al momento de arribar al lugar, los efectivos comprobaron que el tigre se había marchado. Entonces se produjo una búsqueda que alertó al vecindario.

Un video viralizado en redes sociales muestra cómo el tigre se paseaba por las calles de este apacible vecindario ubicado al oeste de Houston, en Texas.

“Tiene un collar, es la mascota de alguien”, dijo la testigo María Teresa Torres mientras filmaba el video.

El avistamiento de un tigre en las calles del barrio alteró a los vecinos. Consciente del peligro, un hombre salió de su casa armado con una pistola para colaborar en la captura del animal.

En otro de los videos que fueron difundidos en las redes sociales se observa el momento en que esta persona se encuentra con el dueño del tigre, quien también había salido de su casa en busca del animal.

Happy Monday. Because you know you want to know, we have your official West Houston roaming tiger update! #abc13 https://t.co/7JyYJl6IQz pic.twitter.com/vdxWVbiMSG

— Miya Shay (@miyashay) May 10, 2021