Tiroteo mortal y explosión reportada al lado del Sonic en Bellevue, Nebraska. ¿Qué sabemos ahora?

Se reportó un tiroteo y la explosión de un vehículo en Bellevue, Nebraska, cerca de un restaurante Sonic. Los informes se publicaron en la noche del 21 de noviembre. Sin embargo, según uno de los informes, una persona está ahora bajo custodia.

El agresor acusado ahora ha sido nombrado como Roberto Carlos Silva, un hombre que fue arrestado recientemente después de ser acusado de robo de identidad para usar la aplicación de alguien a fin de pedir comida en el Sonic. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre Silva aquí.

“ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TIROTEO DE BELLEVUE: La policía de Bellevue confirma que una persona ESTÁ bajo custodia y que NO están buscando activamente a nadie en este momento. #bellevue #shooting #breaking @KETV”, escribió Emily Tencer, reportera de KETV, en Twitter.

“Actualmente en Bellevue, la policía dice que hay un tiroteo activo. Estamos en este momento a la espera de saber si hay heridos y cuántos. Hemos escuchado que en la llamada se hizo en referencia al Sonic en 1307 Cornhusker Rd.”, Informó Jessika Eidson, editora digital y reportera de KMTV, más temprano en la noche.

Varias personas resultaron heridas, según Omaha.com, que no proporcionó ningún número específico. Sin embargo, el 22 de noviembre, la policía dijo en una conferencia de prensa que dos personas murieron y dos resultaron heridas en el hospital.

“Una gran presencia policial para una investigación activa cerca de la 15th y Cornhusker. EVITE LA ZONA. MÁS ACTUALIZACIONES A CONTINUACIÓN”, fue todo lo que dijo la policía de Bellevue en un tuit.

WOWT compartió un vídeo en directo de la escena. “Hay múltiples autoridades, policías, diferentes jurisdicciones informando aquí”, informó el periodista de la estación, Alex McLoon. La policía de Omaha está ayudando a “responder a una situación de tiroteo activo”, dijo. Los funcionarios golpeaban a través de la ventanilla del mostrador del drive en un momento de ese vídeo.

