El abogado de Kyle Rittenhouse, el adolescente que mató a dos personas, lo llama “héroe”

Kyle Rittenhouse tiene una conexión con una empresa de café conservadora llamada Black Rifle Coffee. El 20 de noviembre, Rittenhouse fue puesto en libertad bajo fianza de 2 millones de dólares. Poco después, el periodista de extrema derecha y presentador de podcast Elijah Schaffer tuiteó una foto de Rittenhouse con una camiseta que promocionaba la compañía de café. El abogado de Rittenhouse, Lin Wood, también publicó la misma imagen.

Desde entonces, Schaffer ha eliminado su tweet mientras el tuit de Wood todavía está activo. Ahora, los usuarios de Twitter se preguntan si el apoyo de Rittenhouse a Black Rifle Coffee es un patrocinio pagado o un acuerdo con la marca.

Black Rifle Coffee ha proporcionado una declaración oficial sobre el asunto, aclarando su conexión con Rittenhouse.

En un tweet, la compañía dijo: “No patrocinamos ni tenemos ninguna relación con el joven de 17 años que se enfrenta cargos en Kenosha, WI”.

Rittenhouse se enfrenta a cinco cargos criminales por matar a dos hombres e herir a otro durante las protestas en Kenosha, Wisconsin, este verano. Los cargos incluyen homicidio intencional en primer grado, homicidio imprudente en primer grado e intento de homicidio intencional en primer grado.

Esto es lo que necesitas saber:

Rittenhouse fue liberado esta semana después de que pagara una fianza de 2 millones de dólares mediante crowdsourcing. Poco después, una foto de él con una camiseta de Black Rifle Coffee comenzó a circular en Internet, pero eso no significa que tenga cualquier tipo de colaboración con la empresa.

Además de la declaración publicada por Black Rifle Coffee y compartida anteriormente, otros han confirmado que la compañía de café no tiene conexión directa con Rittenhouse.

Linz DeFranco, cofundadora de HeyNotSoFast, tuiteó: “Black Rifle Coffee no ‘patrocinó’ a Kyle Rittenhouse. Uno de nuestros buenos amigos es parte de la empresa. Cualquier persona que se suba a ese tren está mal informada”.

Añadió en un tweet posterior: “Además de Black Rifle haciendo una declaración en Twitter, Phil habló personalmente con nuestro amigo, que es un superior en la compañía, y confirmó que no es verdad. Estoy seriamente consternada por la rapidez con la que se difundió esa información falsa, especialmente por parte de algunas personas a las que respeto”.

Just off phone with Kyle. With tears in my eyes, I listened as he expressed thanks to The People for your prayers, donations & support.

He prayed every day & night & said God lifted him up every time he fell.

Kyle is a hero.

So are his supporters.

Keep him in your prayers. 🙏

— Lin Wood (@LLinWood) November 21, 2020