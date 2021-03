En Texas y Mississippi dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas

Pese a las advertencias de los médicos, Texas y Mississippi comenzarán a relajar medidas contra el COVID-19. Los gobernadores de ambos estados informaron que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio a partir del 10 de marzo.

Greg Abbott, gobernador de Texas, informó este martes que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio a partir de la próxima semana. Se trata de una decisión polémica. La mascarilla es la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como método para la prevención del contagio del coronavirus. En Texas, los muertos por coronavirus rondan los 42 mil.

“Eliminar los mandatos estatales no acaba con la responsabilidad personal. Es sólo que ahora los mandatos estatales ya no son necesarios”, dijo el republicano Abbott.

El estado de Texas además dejará sin efecto las medidas restrictivas sobre la capacidad de personas en locales de ropa y comida, tal como lo informó la CNN.

