Indonesia difunde imágenes del submarino hundido con 53 marinos muertos: [Fotos]

El ejército de Indonesia difundió fotos de los restos del submarino hundido el pasado miércoles 21 de abril, KRI Nanggala (402). Desapareció mientras se dirigía a realizar una sesión de entrenamiento en el uso de torpedos cerca de la isla de Bali. Las imágenes fueron captada por un vehículo a control remoto que se sumergió en las profundidades del mar.

La Armada de Indonesia, en voz del mariscal en jefe del aire Hadi Tjahjanto, informó este domingo que había localizado los restos del submarino hundido. El barco se encuentra partido en tres pedazos, hundido en el fondo del mar.

Tal como informó la CNN, el ejército decretó la muerte de los 53 tripulantes que iban a bordo del submarino.

El sábado, el personal militar abocado a la búsqueda del submarino halló flotando en el mar restos que ayudaron a precisar el lugar del hundimiento. Restos de un alineador de torpedos, restos de alfombras para la oración y un tubo de refrigeración fueron hallados a 3.2 kilómetros del lugar donde se había tenido el último reporte del barco.

Un buque de guerra de la Armada de Indonesia escaneó el área con un sonar, un aparato empleado para rastrear objetos a través de las ondas sonoras. Otro buque, el MV Swift Rescue con bandera de Singapur, aportó un vehículo a control remoto que descendió a las profundidades y capturó las imágenes.

Joko Widodo, presidente de Indonesia, expresó este domingo sus condolencias a los familiares de los 53 marineros muertos tras el hundimiento del submarino.

“Este incidente es un golpe para todos nosotros. Hemos trasladado nuestro más sincero pésame por esta tragedia, en particular para los marinos”, expresó el presidente de Indonesia a través de un mensaje publicado en Youtube.

El pueblo de Indonesia ya conocía la noticia del hallazgo de los restos del submarino en el fondo del mar, cerca de la isla de Bali.

