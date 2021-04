Confirman hundimiento de submarino con 53 personas: No habría sobrevivientes

El martes de esta semana las autoridades de Indonesia iniciaron labores intensas de búsqueda del submarino KRI Nanggala 402, con 53 tripulantes abordo, tras haber sido declarado como desaparecido en Bali, y este sábado se confirmó la dolorosa noticia de que la embarcación sucumbió en las profundidades, y que no es posible que alguien haya sobrevivido.

Así lo reveló la Marina de Indonesia, tras afirmar en rueda de prensa que encontraron fragmentos del submarino y que no existe la posibilidad de que los 53 miembros de la Marina que iban en la nave acuática estén con vida.

La noticia fue reportada por BBC, donde se advirtió que el informe sobre la suerte que corrió la embarcación se dio tras agotar todas las posibilidades de búsqueda.

Indonesian navy finds debris from missing submarine | DW NewsMilitary officials in Indonesia's say they have found items from the submarine that went missing last Wednesday, crushing hopes of any survivors among the 53-member crew. The KRI Nanggala 402 submarine had been classified as missing, but Indonesia's navy says, now it is officially declaring it a sunken vessel. The sub's oxygen supply is believed… 2021-04-24T11:50:29Z

El mencionado medio citó al jefe de la Armada del Estado Mayor de Indonesia, Yudo Margono, quien confirmó el hallazgo de partes del submarino, en la zona en la que se perdió contacto y agregó que equipos expertos de escaner mostraron que la embarcación cayó hasta las profundidades del mar, en una parte de imposible acceso, donde nadie puede sobrevivir.

El funcionario mencionó que fue detectado 850 metros por debajo del límite de profundidad en el que una persona pueda mantenerse con vida.

Indonesia refuerza la búsqueda del submarino desaparecido antes de que se quede sin oxígenoUna veintena de barcos peinan la zona sin descanso antes de que se agote el tiempo estimado por la Marina de Indonesia para que el subamarino se quede sin óxigeno. MÁS INFORMACIÓN : es.euronews.com/2021/04/23/indonesia-refuerza-la-busqueda-del-submarino-desaparecido-antes-de-que-se-quede-sin-oxigen ¡Suscríbete a nuestro canal! youtube.com/c/euronewses?sub_confirmation=1 Euronews Señal en directo: youtube.com/c/euronewses/live Euronews está disponible en 12 idiomas: youtube.com/user/euronewsnetwork/channels #World 2021-04-23T20:10:01Z

“Encontramos varias piezas que se creen que son partes o componentes que estaban fijos al submarino y no se hubieran separado de la nave si no hubiese presión externa o una grieta en el lanzador de torpedos”, dijo el jefe de la Armada del Estado Mayor de Indonesia.

CNN mencionó que tras el reporte del hundimiento, las autoridades de Indonesia iniciarán un proceso que espera recuperar el submarino y los cuerpos de su tripulación.

La esperanzas de que los tripulantes hayan sobrevivido terminaron por completo este sábado, según CNN, pues autoridades de la Marina de Indonesia aseguraron que hasta este sábado la embarcación contaba con oxígeno que les permitiera vivir.

El estatus de la operación de búsqueda pasó de submarino desaparecido a submarino hundido, y se anunció que una embarcación patrullera de la Armada de Indonesia saldrá de Banyuwangi, en Java Oriental, a unirse a las labores de búsqueda del submarino.

CNN agregó que el jefe de la Armada del Estado Mayor de Indonesia no cree que se haya registrado alguna explosión, pero dijo que “la fuerte presión sobre el buque probablemente creó una grieta por la que escaparon algunos elementos”.