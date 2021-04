SpaceX lanza su tercera misión tripulada a la Estación Central Espacial – Videos

SpaceX lanzó este viernes su tercera misión con tripulación a la Estación Central Espacial. La misión, denominada Crew-2, despegó a las 5:49AM, hora local, de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida. Es la primera vez que SpaceX reutiliza un cohete y una cápsula de tripulación en una misión humana.

La misión Crew-2 debió haber partido el jueves 22 de abril. Las malas condiciones climáticas obligaron a retrasar el despegue.

La misión Crew-2 de SpaceX está integrada por los astronautas Thomas Pesquet (Francia), Shane Kimbrough (EEUU), Megan McArthur (EEUU) y Akihiko Hoshide (Japón).

“Vuelve a despegar (la cápsula Crew Dragon) Endeavour: cuatro astrounautas de tres países de la Crew-2, de viaje hacia la única e inimitable Estación Espacial Internacional”, indicó una voz por los altoparlantes al momento del despegue.

Watch Falcon 9 launch Dragon with four astronauts on board to the @space_station → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/706eQCSzoK

La misión Crew-2 reutiliza la cápsula Demo-2 y el propulsor Falcon 9, empleados anteriormente para la misión Demo-1.

Thomas Pesquet, astronauta francés, se convirtió en el primer tripulante europeo en volar en la cabina Crew Dragon de SpaceX. El jueves había tuiteado que por fin sería este viernes el día del despegue: “¡Parece que el clima está cooperando, así que parece que intentaremos hacer el lanzamiento mañana!”.

“Nuestros amigos de @Space_Station nos esperan y no queremos llegar tarde. Incluso instalaron mi habitación e hicieron literalmente mi cama. ¡Qué buenos anfitriones!”, había agregado Pesquet.

Tras la llegada de los tripulantes de la misión Crew-2, en la Estación Central Espacial habrá un número inusualmente elevado de astronautas, once en total. Los que llegan convivirán durante algunos días con los astronautas de la misión Crew-1. Asimismo con otros tres colegas rusos.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021