Perseverance de la NASA produce oxígeno en Marte: ¿Cómo funciona MOXIE?

La NASA anunció en las últimas horas que el robot Perseverance logró producir oxígeno en Marte mediante el instrumento MOXIE, en lo que comprende la segunda misión exitosa de este expedición al planeta rojo.

De acuerdo al comunicado de la NASA emitido este miércoles, un instrumento experimental de pequeño tamaño y llamado Experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno de Marte (MOXIE, por sus siglas en inglés) logró hito histórico para la humanidad.

Desde la NASA confirman que la exitosa prueba, que consiste en convertir dióxido de carbono de la atmósfera marciana en oxígeno para los humanos, se llevó a cabo el martes 20 de abril, dos meses y dos días después de que el Perserverance aterrizara en Marte.

Another huge first: converting CO2 into oxygen on Mars. Working off the land with what’s already here, my MOXIE instrument has shown it can be done!

Future explorers will need to generate oxygen for rocket fuel and for breathing on the Red Planet. https://t.co/9sjZT9KeOR

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 21, 2021