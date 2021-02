La primera imagen de Marte que reportó el robot de la NASA – Foto

La NASA publicó este jueves la primera imagen enviada por el robot rover Perseverance desde Marte. “Hola, mundo. Mi primer vistazo a mi hogar para siempre”, reza el texto con que la NASA difundió la foto en su cuenta de Twitter.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

El rover Perseverance aterrizó en suelo de Marte a las 15:56, hora de los Estados Unidos (20.56 horas GMT), de acuerdo a datos de la NASA. Es el quinto robot que es enviado con éxito a ese planeta.

La NASA indicó que el Perseverance ingresó a la atmósfera de Marte a una velocidad de 19 mil kilómetros por hora. Aminoró la marcha en los últimos siete minutos de carrera para conseguir un aterrizaje exitoso. En ese lapso, el rover se separó de la nave que lo alojó y desplegó un paracaídas supersónico.

La foto tomada por el rover exhibe el cráter de Jezero, en el hemisferio norte de Marte. “Estoy a salvo en Marte. Perseverance te llevará a cualquier parte”, agregó la NASA en un segundo tuit.

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

El rover de Perseverance estuvo en condiciones de comenzar su exploración cinco minutos después de haber aterrizado en la superficie granulosa de Jezero.

¿Qué busca el rover Perseverance de la NASA en Marte?

La NASA indicó que el rover Perseverance rastreará vida microbiana antigua en Marte, también recolectará rocas y regolitos con el objetivo de que futuras misiones puedan traerlos a la tierra para su análisis.

Miss my landing? Catch the highlights below. Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars. pic.twitter.com/OL2wSAi36e — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

El robot busca microbios que, mediante estudios de laboratorio, puedan dar cuenta del tipo de vida que existía en Marte hace millones de años, cuando las condiciones climáticas eran cálidas y húmedas, diferentes de las actuales.

El rover está equipdo con tecnología de punta. Tiene seis metros de largo, tiene seis ruedas y pesa 1.25 kilogramos. Además cuenta con 19 cámaras y un brazo robótico de dos metros de largo.

"There is something special about the first few days, because we have just landed a representative of the planet Earth on a place on Mars that no one has ever been to." – @NASAJPL director Mike Watkins on @NASAPersevere's view of Jezero Crater after its #CountdownToMars landing. pic.twitter.com/NzUGJp7wAc — NASA (@NASA) February 18, 2021

“La cuestión de si hay vida más allá de la Tierra es una de las más fundamentales y esenciales que podemos plantear. Nuestra capacidad para plantear esta pregunta y desarrollar las investigaciones científicas y la tecnología para responderla es una de las cosas que nos hacen únicos como especie”, expresó la geóloga de la NASA Katie Stack Morgan

El saludo de Joe Biden al equipo de la NASA

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, siguió de cerca el aterrizaje del rover Perseverance que la La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio puso este jueves en suelo marciano.

El líder demócrata felicitó al equipo de la NASA con un sentido mensaje en su cuenta de Twitter: “Felicitaciones a la NASA y a todos aquellos cuyo arduo trabajo hizo posible el histórico aterrizaje de Perseverance. Hoy quedó demostrado una vez más que con el poder de la ciencia y el ingenio estadounidense, nada está más allá del ámbito de lo posible”.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k — President Biden (@POTUS) February 18, 2021

La primera dama Jill Bilden también respaldó el trabajo de la misión de la NASA: “Felicitaciones a todos los involucrados. Hoy nos HAN demostrado que todo es posible”.

The #NASAPerseverance has officially landed on Mars! Congratulations to everyone involved. You’ve showed us today that anything is possible. — Jill Biden (@FLOTUS) February 19, 2021

Our acting administrator Steve Jurczyk describes the phone call he received from @POTUS following today's successful #CountdownToMars landing, congratulating the @NASAPersevere team. pic.twitter.com/quYi6yjuv7 — NASA (@NASA) February 18, 2021

Steve Jurczyk, administrador interino de la NASA, reveló detalles del llamado que recibió por parte de Joe Biden: “Lo primero que me dijo es que sentía orgullo por nuestro trabajo”.

LEER MÁS: Murió Rush Limbaugh: estrella de la radio muere a los 70 años

Sigue a AhoraMismo en Instagram