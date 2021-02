Tormenta de nieve en Jerusalén, Israel, deja al menos un muerto – Fotos y Videos

Los residentes de Jerusalén, capital de Israel, y alrededores amanecieron este jueves con un escenario polar como consecuencia de la tormenta de nieve que azotó a la región y que dejó al menos un muerto.

Times of Israel informa que la intensa nevada en la Tierra Santa también se replicó en el sur del país, donde incluso hubo una ligera capa de polvo durante la noche en Mizpe Ramon en el desierto de Negev en el sur del país.

El citado medio destaca que un hombre ha muerto por hipotermia en la ciudad sureña de Kiryat Gat, como consecuencia de las bajas temperaturas que azotan al país.

Snow-dusted Jerusalem braces for further downfall on coldest night of the year https://t.co/277fhyynRU — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 17, 2021

Las autoridades locales, citadas por Times of Israel, dijeron que el hombre fallecido fue encontrado en la calle y fue imposible reanimarlo.

We've been waiting for this pic.twitter.com/9RTp1aX4yl — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) February 17, 2021

El Servicio Meteorológico de Israel anunció en su cuenta de Facebook que “el evento de nieve ha terminado”, aunque aclara que “se espera un renovado empeoramiento en el clima en los próximos días”.

Residentes de Jerusalén aprovecharon la intensa nevada para jugar con la nieve

Snow blankets parts of Middle East for first time in years https://t.co/oLH7drP47W — The Independent (@Independent) February 18, 2021

The Independent señala que esta tormenta de nieve que azotó a partes de Siria, Líbano, Jordania e Israel es la mayor nevada en los últimos seis años, razón por la cual numerosos residentes aprovecharon para salir de sus casas y jugar con la nieve.

Antes del amanecer de este jueves, en Jerusalén los niños se lanzaban bolas de nieve unos a otros frente a las puertas de la Ciudad Vieja, mientras que los fieles caminaban con dificultades hacia lugares sagrados del judaísmo, el Islam y el cristianismo, reporta el medio antes citado.

Jerusalem woke up to the rare experience of seeing the Dome of the Rock and the Western Wall covered in snow https://t.co/Nmo4riRe3n pic.twitter.com/V2VtzgZeUu — Reuters (@Reuters) February 18, 2021

Snow in Jerusalem today🌨️ pic.twitter.com/Nxvf45ltGS — BBC Weather (@bbcweather) February 18, 2021

Asimismo, distintas imágenes compartidas en redes sociales y registradas por distintos fotógrafos documentaron a la Cúpula de la Roca y el Muro de los Lamentos bajo la nieve.

No obstante, la enorme cantidad de nieve caída en Siria no impidió que el torneo de fútbol de la Premier League local en la capital continuara con su programación. Ante un escenario totalmente blanco, el Army Sports Club enfrentó a Al-Karamah, según informó el diario sirio Al-Watan.

Autoridades de Jerusalén anunciaron cambios en el sistema educativo por la intensa nevada

De acuerdo a la información de Times of Israel, en algunas regiones de Israel afectadas por la tormenta de nieve hubo que cerrar escuelas.

El alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, anunció que las escuelas de la ciudad recién abrirán sus puertas a partir de las 9 de la mañana, reporta el citado medio.

עמק הצבאים ירושלים. כבר ביקרתם? pic.twitter.com/T1SlSuDS0C — משה ליאון (@MosheLion) February 18, 2021

Cabe destacar, sin embargo, que el sistema educativo de Jerusalén está suspendido casi en su totalidad por el tercer confinamiento anunciado por las autoridades a raíz de la pandemia de COVID-19.

La misma fuente informa que algunas escuelas en la región del Golán y en la ciudad de Safed en el norte fueron cerradas debido a la nieve, como así también los asentamientos de Elon Moreh, Yitzhar, Itamar, Har Bracha y Migdalim en Cisjordania.

Consecuencias de la tormenta de nieve en Líbano, Siria y Jordania

El medio británico The Independent detalla las complicaciones que produjo la tormenta de nieve en otros países cercanos a Israel, tales como Jordania, Siria y Líbano.

Según reporta el citado medio, en Jordania suspendieron momentáneamente la campaña de vacunación contra el COVID-19 debido a las severas condiciones climáticas. En tanto, las escuelas y universidades también pospusieron las clases.

Woah. Heavy snow storm is underway in Tabuk in #Saudi Arabia. These camels 🐫 look so confused: pic.twitter.com/ScxqiiYCfC — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 18, 2021

En Damasco, capital de Siria, capital siria, la Universidad de Damasco ha tenido que postergar los exámenes parciales programados para el miércoles y jueves en todas sus sucursales como consecuencia de las inclemencias climáticas.

Por último, Líbano sufrió la noche del martes por el paso de la tormenta Joyce, que demostró toda su potencia con vientos huracanados que registraron entre 52 y 62 millas por hora y la caída de nieve más intensa de este año.

