Estados Unidos: tormenta invernal deja dos muertos en Texas – Videos

La amplia tormenta invernal que afecta a buena parte del territorio de Estados Unidos provocó la muerte de dos personas en Texas. Este lunes, la nieva y las bajas temperaturas dejaron sin electricidad a más de 4 millones de personas en dicho estado, las escuelas y las tiendas se mantuvieron cerradas y hubo masivas cancelaciones de vuelos.

De acuerdo a la CNN, dos tormentas históricas golpearon al estado de Texas en los últimos cinco días. “Los residentes están experimentando uno de los peores inviernos de su historia”, consignó la prestigiosa señal de noticias.

#Texas | Con temperaturas récords, así amaneció la ciudad de San Antonio debido a una tormenta invernal que ha dejado nieve y hielo. 👉🏻 Al menos 46 estados bajo alerta meteorológica.@Fco_Fajardo tiene más detalles. pic.twitter.com/combDyQCAQ — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) February 15, 2021

El servicio meteorológico no indica que la tormenta invernal que azota a Texas, como así también a gran parte de los Estados Unidos, vaya a cesar en las próximas horas. De acuerdo a Tyler Mauldin, meteorólogo de la CNN, se espera que la tormenta avance por el noroeste durante el martes por la noche.

A historically cold air mass continues to sit in place. Dallas, TX was colder than Fairbanks, AK this morning. Accompanying the cold are little storm systems packing a big punch. One moving is through New England today, and the other is moving into … the southern Plains. pic.twitter.com/JKDpgRmgp4 — Tyler Mauldin (@TyTheWeatherGuy) February 16, 2021

🇺🇸 — VIDEO: As many as seven semi-trucks, a snow plow, and several passenger vehicles were involved in a pileup on I-10 near El Paso, Texas yesterday. A number of people were injured. pic.twitter.com/RWBlsb236V — Belaaz (@TheBelaaz) February 15, 2021

Alrededor de 4 millones de personas quedaron a oscuras en la madrugada del martes por los cortes de electricidad que provocaron las bajas temperaturas. El apagón no se registró solamente en Texas.

El Servicio #Meteorológico Nacional (SMN) de #México informó que este martes se producirá la décima #tormenta invernal de la temporada. También se pronostican #heladas y temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius en regiones de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. /aq pic.twitter.com/hY5rdwaOP3 — DW Español (@dw_espanol) February 16, 2021

Otros estados como Oregon, Kentucky, Virginia y Virginia Occidental también reportaron fallas en el suministró de luz eléctrica. De acuerdo al sitio especializado PowerOutage.us, 5.1 millones de personas habrían quedado a oscuras durante el lunes en los Estados Unidos.

Over 5.1 million electric customers are without power across the USA. With 4.3 million out in #Texas, as severe winter storms continue to cause significant impacts to the electric grid. Check out https://t.co/8cAFt3zGJe for #PowerOutage information! [2021-02-15 8:40PM EST] pic.twitter.com/x2LXUaTgKz — PowerOutage.us (@PowerOutage_us) February 16, 2021

SNOW ON THE BEACH: Rare sight in Texas as winter storm brings snowfall to the shoreline in Galveston. https://t.co/Wtyknos8RJ pic.twitter.com/x95UG8JbZO — ABC News (@ABC) February 15, 2021

La ciudad de Abilene, en Texas, además sufrió un masivo corte del suministro de agua. CNN precisa que 123 usuarios vieron afectado este servicio por las deficiencias del sistema energético que ocasionaron la nieve y el frío.

🇺🇸 Asi amanecimos hoy en #Texas, Houston, Dallas y San Antonio bajo alerta de tiempo severo: Todo el estado en la mira de una tormenta invernal “histórica”… pic.twitter.com/VrPLrj6AM2 — Javier Olivares (@JavierOlivares) February 14, 2021

Se estima que la tormenta invernal afecta a 150 millones de estadounidenses. “Esta impresionante arremetida de tiempo invernal es la combinación de potentes altas presiones del Ártico con temperaturas heladas y una tormenta con oleadas de precipitaciones que van de costa a costa”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos (NWS).

Podría haber apagones escalonados en todo Estados Unidos

After directing member utilities to implement controlled interruptions of service shortly after noon on Feb. 15, SPP has restored load to its 14-state region as of 2 p.m. CT. We now have enough generation available to meet demand throughout our service territory. pic.twitter.com/rUGSf06r7m — Southwest Power Pool (@SPPorg) February 15, 2021

La tormenta invernal sin precedentes que pronosticaban los meteorólogos para los Estados Unidos ya llegó. Millones de habitantes del país norteamericano lo están sufriendo en carne propia.

➡️ Histórica tormenta invernal sigue causando estragos en gran parte del país. ➡️ Texas está bajo declaración de emergencia y reportan tornados en varios estados. Informa Daniel Tuccio pic.twitter.com/zALJsY46V3 — Univision Noticias (@UniNoticias) February 16, 2021

9:30 pm Monday update…snow, sleet, and freezing rain continues to move north and east across the Ohio Valley and eastern Great Lakes into the northern mid Atlantic and New England. Travel conditions across these areas will continue to become very hazardous overnight. pic.twitter.com/fjNIZJG2fs — NWS Eastern Region (@NWSEastern) February 16, 2021

El Southwest Power Pool, un grupo que reúne a 14 compañías proveedoras de energía eléctrica, solicitó apagones programados para aliviar el sistema de suministro. La desesperación de la gente por intentar mantener el calor en sus hogares, sumado a la nieve, la aguanieve y el frío, ocasionaron cortes a lo largo y ancho del país.

“Normalmente, no tenemos tanto aire frío tan al sur”, expresó con preocupación Marc Chenard, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Las tormentas invernales afectan a áreas habitualmente templadas. El frío se registró hasta el Golfo de México.

“Se pronostica que esta ola de frío resultará en temperaturas bajas récord que son comparables a las históricas olas de frío de febrero de 1899 y 1905”, adelantaron desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

La nieve colapsa las carreteras de los Estados Unidos

La alerta enviada por el NWS fue acatada por los gobernantes de los estados, que piden a los ciudadanos que no salgan de sus casas. El riesgo de muerte por accidentes viales se intensifica por estas horas en los Estados Unidos.

La Patrulla de Carreteras de Mississippi publicó un tuit en el que informa que durante el lunes se registraron más de 400 accidentes de tránsito como consecuencia de la tormenta invernal.

STAY OFF THE ROADWAYS UNLESS ESSENTIAL!!! pic.twitter.com/ifhMkxJcOO — MHP Hattiesburg (@MHPTroopJ) February 15, 2021

Otro ejemplo del temor que aqueja a las autoridades es el mensaje emitido por el Departamento de Transporte de Illinois: “Las fuertes tasas de nevadas combinadas con la nieve que sopla significa que las carreteras se cubren más rápido de lo que podemos limpiarlas”.

