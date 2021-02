Himalaya: decenas de muertos y desaparecidos por rotura de glaciar – Videos

La ruptura de un glaciar del Himalaya, en el norte de la India, provocó la muerte de al menos 18 personas y la desaparición de otras 200. Grupos de socorristas trabajan en el lugar para salvar a las víctimas. De acuerdo a la agencia Reuters, el desprendimiento del glaciar derivó en la crecida repentina de un río que ocasionó destrozos entre los pobladores de la zona.

India glacier avalanche leaves 18 dead, more than 200 missing https://t.co/Z5wr2Ht59O pic.twitter.com/5IDx5M5qbg

El hecho se produjo en la tarde del domingo. Afectó al distrito de Pauri Garhwal, en el estado de Uttarakhand, al norte de la India. La noticia se encuentra en constante actualización. Se espera que con el correr de las horas aumente el número de víctimas fatales.

El lunes por la madrugada los socorristas reanudaron las tareas de rescate. Trivendra Singh Rawat, ministro del distrito de Pauri Garhwal, en el estado de Uttarakhand, confirmó que hasta el momento son 18 los cadáveres hallados en la zona.

Se estima que la mayoría de las víctimas fatales y desaparecidos por el desprendimiento de un glaciar en el Himalaya, al norte de la India, son obreros que trabajan en las represas hidroelécticas de la zona. Aunque también el origen y la identidad de los implicados es algo que aún no tiene confirmación oficial.

Este domingo, Ashok Kumar, jefe de policía de Uttarakhand, dijo que solo en la represa de Ripichanga hay 200 obreros desaparecidos. La mayoría quedó atrapado en los túneles inundados por el desprendimiento de un río.

Rescuers search for 125 missing after glacier burst in Indian Himalayas, many believed trapped in tunnelhttps://t.co/AUZaCNvcJL pic.twitter.com/alH0ARv6Qp

