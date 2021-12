Kentucky: Gato negro sobrevive 9 días sin comer después de los tornados

Los tornados que sacudieron parte del estado de Kentucky días atrás fueron, en gran parte, absolutamente devastadores. Sin embargo, un gato negro llamado “Madix” se las ingenió para sobrevivir entre los escombros durante nueve días, hasta que un vecino escuchó sus maullidos y se percató de su presencia.

Según reporta The Associated Press (AP), Sonny “Hoot” Gibson se encontraba parado sobre los escombros de su edificio de tres pisos con oficinas ubicado en el centro de Mayfield, Kentucky, cuando dio cuenta de que su amigable gato había resistido más de una semana sin su cuidado.

“No sé cómo algo podría haber sobrevivido, no sólo al tornado sino a la destrucción que causó”, comentó Gibson, en diálogo con el citado medio de noticias.

Al escuchar un tenue maullido, Gibson se esperanzó con hallar al gato negro de ojos amarillos que se caracteriza por recibir a los clientes de su negocio de alquileres.

“Pensé que había escuchado un maullido, y pensé que lo había imaginado, así que grité su nombre y maulló de nuevo”, dijo Gibson, aún sorprendido por el hallazgo, a casi 10 días del desastre.

Gibson precisó de la ayuda de algunos empleados de su empresa de alquileres para rescatar a “Madix”, que estaba vivo entre una montaña de escombros

Durante su relato a AP, Gibson lamentó no haber podido rescatar de inmediato a su mascota, pero destacó que la ayuda de algunos de sus empleados fue vital para lograr el objetivo.

“Fue una sensación increíble ponerlo en mis brazos”, comentó Gibson, tras hallar a “Madix” en un agujero y bajo los escombros. “Si es verdad que los gatos tienen nueve vidas, probablemente usó ocho de ellas durante esos nueve días”, bromeó el dueño del felino.

Ya con el gato en sus manos, Gibson decidió llevar a “Madix” a su casa y allí se quedará viviendo como un gato doméstico. El hombre contó que estaba hambriento y sediento tras nueve días bajo escombros, pero no tenía ninguna herida.

“Es una bendición que la gente pueda escuchar la historia, de forma que puedan enterarse de eso y darse cuenta que de situaciones terribles pueden surgir grandes cosas. Si es inspiradora para una persona, entonces Madix ya cumplió su propósito en este planeta”, subrayó Gibson.

Dos bebés sobrevivieron a los tornados en Kentucky refugiadas en una tina

Clara Lutz, una mujer del condado de Hopkins, reveló en diálogo con WFIE TV que ella estaba cuidando a dos bebés cuando los devastadores tornados sacudieron a parte de Kentucky el pasado viernes.

Lutz contó al citado medio que colocó a una niña de 15 meses y a otra de apenas 3 meses en una tina junto a una manta, una almohada y una Biblia, con el objetivo de resguardarlas ante el inminente impacto de las ráfagas de viento.

Pero todo se le fue de las manos. “Sentí el estruendo, sentí el temblor de la casa. Lo siguiente que supe fue que la bañera se había levantado y estaba fuera de mis manos. No pude aguantar, solo… Dios mío”, dijo Lutz.





“Estaba mirando por todas partes para ver dónde podría estar la bañera. No tenía ni idea de dónde estaban estos bebés. Todo lo que pude decir fue: ‘Señor, por favor, devuélveme a mis bebés sanos y salvos. Por favor, te lo ruego’”, detalló Lutz.

Tras momentos de desesperación, afortunadamente dos ayudantes del alguacil y dos miembros de la comunidad que estaban entre los escombrosencontraron la bañera volcada y con los bebés adentro.

