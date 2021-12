Empleada de McDonald’s salva a cliente que se ahogaba con un nugget: Sydney Raley

Con tan solo 15 años, una empleada de una sucursal de McDonald’s en Eden Prairie, Minnesota, se convirtió en heroína al salvarle la vida a un cliente que se había ahogado mientras comía un nugget de pollo, según trascendió en las últimas horas.

De acuerdo a la CNN, la empleada se llama Sydney Raley y su reacción a tiempo evitó que una clienta se atragantara con comida mientras aguardaba ek resto de su pedido.

“El día había sido en gran parte normal: hacer café, preparar bebidas. Al entrar en la hora pico del almuerzo, todo era normal”, dijo Raley, durante una entrevista con la citada cadena de noticias.

Un turno de sábado por la tarde en McDonald's se convirtió en un acto de heroísmo para una adolescente, que salvó la vida de un cliente. Esto es lo que sucedióhttps://t.co/pPdJ8YH5Hx — CNN en Español (@CNNEE) December 21, 2021

Sin embargo, la tranquilidad desapareció cuando Raley se asomó por la ventanilla del drive-thru y observó que la mujer a la que le había atendido segundos antes corría riesgo de muerte.

“Ella estaba tosiendo como loca, y noté que tenía arcadas”, contó Sydney a la CNN, y agregó: “Su hija estaba en el asiento del pasajero y se veía muy asustada. Inmediatamente supe ‘Oh, no, se está ahogando”.

Sydney Raley y un transeúnte lograron que la clienta expulse el pedazo de nugget que no la estaba dejando respirar





Edina teen jumps through McDonald's drive-thru window to save choking customer A 15-year-old from Edina is being hailed by law enforcement as a hero for rushing to the aid of one of her customers at the McDonald's in Eden Prairie. kare11.com/article/life/heartwarming/edina-teen-jumps-through-mcdonalds-drive-thru-window-to-save-choking-customer-eden-prairie-police-sydney-raley-local-hero/89-ad23c3df-5360-4b7f-b59d-0fe76e466cd5 Welcome to the official YouTube channel of KARE 11 News. Subscribe to our channel for compelling and dramatic storytelling, award winning investigations, breaking news and… 2021-12-20T04:36:30Z

Ante la desesperante situación, Raley contó que le pidió a su gerente y a la hija de la mujer que se comunicaran con el 911 para pedir ayuda de urgencia, y mientras tanto ella dejaba su puesto en el drive-thru, saltaba la ventanilla y ayudaba a la clienta.

En diálogo con CNN, Sydney reveló que tomó una clase de niñera de la Cruz Roja a los 11 años, donde aprendió la maniobra de Heimlich, y “todo ese entrenamiento comenzó de inmediato”.

Raley lamentó que los primeros intentos por salvar a la mujer fueron en vano, pero luego destacó que la ayuda de un transeúnte que pasaba por el lugar fue determinante para lograr el objetivo. “Trabajamos juntos y pudimos sacar con éxito la comida de su garganta”. valoró Sydney.

Raley fue elogiada por policías de Eden Prairie y recibió una merecida recompensa por su gran acción del día

When 15-year-old McDonald's worker Sydney Raley realized a customer had started choking in the drive-thru, she leapt to action, jumping through the service window to perform the Heimlich maneuver — and potentially saving a woman's life. https://t.co/vJl4LCNP9w — NBC News (@NBCNews) December 21, 2021

Al ser notificados de lo que estaba sucediendo en el McDonald’s, tres policías se dirigieron a la sucursal de comida rápida y constataron el elogioso accionar de Raley. La adolescente Sydney Raley

Sydney contó a la CNN que los policías “dijeron: ‘Felicitaciones, eres un salvavidas; eres una heroína”, y además le otorgaron 100 dólares provenientes de un fondo que usan para las personas que hacen un buen trabajo en la comunidad.

Tom, padre de Sydney, expresó su sorpresa al llegar a la sucursal de McDonald’s donde trabaja su hija, debido a la presencia policial y de una ambulancia.

“Había una ambulancia y un coche de policía sentados allí y miré a mi esposa y le dije: ‘Por favor, dime que eso no es algo para Sydney'”, le dijo Tom, acompañado por su esposa Stephanie, a la CNN.

“Y, efectivamente, Sydney está sentada afuera esperando que la recogiéramos y nos dice: ‘Entonces esto fue lo que pasó hoy'”, agregó el hombre.

Por último, Tom también le dijo al citado medio que a Sydney le diagnosticaron autismo cuando era más joven. “Siempre nos preocupamos de que fuera un desafío para ella, y ha hecho un giro de 180 grados”, reconoció el padre de la joven empleada.

