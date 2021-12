Minnesota: Trágica muerte de siete hispanos en una vivienda: ¿Qué pasó?

La policía de Minnesota halló siete cadáveres en una casa de Moorhead, al noroeste del estado. Investigan el motivo de las muertes de esas personas.

Tal como indica la Policía de Moorhead, en la vivienda no había signos de violencia. Los cuerpos fueron hallados por una familia que dio aviso al 911.

Según cuenta la agencia de noticias The Associated Press, una familia se dirigió a inspeccionar la vivienda alertada por la ausencia de los ocupantes, quienes serían las personas fallecidas.

El grupo de siete cadáveres se compone de cuatro adultos y tres niños. Fueron descubiertos este domingo 19 de diciembre alrededor de las 8:PM.

La policía indicó que en la vivienda vivían varios niños, aunque no especificó el número de menores residentes.

Los siete cuerpos permanecen en la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey. Allí se intenta determinar las circunstancias de las muertes.

Muerte por asfixia

Medios hondureños informaron que las víctimas son oriundas de ese país. Las siete personas habrían muerto por inhalación de monóxido de carbono, despedido por una fuga del sistema de calefacción de la vivienda.

Cabe señalar que no ha habido hasta el momento confirmación oficial sobre la identidad de las víctimas y mucho menos sobre la circunstancia de la muerte de estas siete personas halladas en Minnesota.

El sitio de noticias Kare 11, afiliado a CNN, aportó los nombres de las presuntas víctimas: Belin Hernández (34 años), Marleny Pinto (16), Breylin Hernández (7), Mike Hernández (5), Marbely Hernández (32), Eldor Hernández Castillo (32) y Mariela Guzmán Pinto (19).

El viernes comenzó la preocupación entre los vecinos

La preocupación de los vecinos de la familia Hernández comenzó el viernes 17 de diciembre, cuando los hondureños fallecidos llevaban varias horas sin salir de la vivienda.

La oficina de Detención Criminal de Minnesota confirmó que no está en la búsqueda de ningún sospechoso, pues no solo no había rastros de violencia en la vivienda de la familia fallecida sino que no ha habido reportes de amenazas o peleas que hayan involucrado a algunos de sus miembros.

La alcaldesa de Moorhead, Shelly Carlson, profirió un comunicado en el canal de noticias KVRR en el que lamenta la muerte de estas personas.

“Se trata de una tragedia absolutamente horrible, aún más conmovedora por la proximidad de las fiestas”, indicó la funcionaria.

Lamentablemente, las muertes por envenenamiento con monóxido de carbono son habituales en épocas de invierno ante fallas en los sistemas de calefacción.

Este gas incoloro e inoloro produce una muerte rápida, sin sintomatología. Vulgarmente se la conoce como “muerte dulce”. En los últimos años, los edificios de los Estados Unidos exigen a sus inquilinos la instalación de un detector de monóxido de carbono. Este aparato puede salvar muchas vidas. Pone en marcha un sistema de alarma ni bien detecta la emanación del gas.

