Nueva York: millonaria donación anónima deja en shock a una universidad

Un profesor de la City College of New York (CCNY) recibió 180 mil dólares en un paquete anónimo que estuvo durante meses almacenado en el sector del “correo basura”.

La historia parece sacada de una película de Hollywood. Vinod Menon, profesor de física del instituto neoyorquino, regresó a dar clases presenciales luego de casi un año del régimen de educación a distancia.

Un profesor de física de City College encontró una caja de cartón que estaba dirigida al "Presidente del Departamento de Física", el título oficial de Menon y contenía nada menos que $180,000 dólares en efectivo.

➡️ https://t.co/LHrXdoeYZi pic.twitter.com/FYa4pxV0o4 — Univision Nueva York (@univisionNY) December 22, 2021

En su primer día en el instituto, los empleados del correo le entregaron una caja de madera. Al ver el paquete notó que estaba sucio y desgastado, como si llevara mucho tiempo arrumbado en la sección del correo basura.

Vinod creyó que se trataba del recuerdo que le enviaba un exalumno. Al abrir la caja se llevó una sorpresa: encontró cientos de billetes de 50 y 100 dólares. Había un total de 180 mil dólares.

En diálogo con CNN, el profesor de física, que además es presidente del Departamento de Física del City College, contó que jamás había visto semejante cantidad de dinero.

“Nunca había visto este tipo de dinero en la vida real en efectivo. Nunca lo había visto excepto en películas, así que sí, estaba en shock y no sabía cómo reaccionar”, expresó.

Cabe señalar que la caja no estaba enviada a su nombre sino al presidente del Departamento de Física.

Una carta sin firmar

Tras la emoción inicial, Vinod Menon intentó averiguar quién le había enviado esos 180 mil dólares.

Vinod Menon se encontró con una sorpresa en su correo del City College de Nueva York, EE. UU., luego de más de un año enseñando de manera remota por la pandemia de coronavirus.

No obtuvo demasiadas respuestas: en el paquete halló una carta sin firmar. El donante, que eligió conservar el anonimato, dijo que era un exestudiante graduado hacía mucho tiempo en el City College of New York.

Según constó en la misiva, el donante anónimo estudió física y matemáticas en ese centro educativo. Años después de obtener su título de grado realizó un doctorado en astronomía.

Un agradecimiento hacia la universidad

Las autoridades de la universidad intentaron discernir el propósito de la donación. El donante anónimo despejó algunas de sus dudas. Simplemente dijo que lo hacía en agradecimiento al City College.

“Suponiendo que tenga (un) poco de curiosidad por saber por qué estoy haciendo esto, la razón es sencilla: la excelente oportunidad educativa disponible para mí, que aproveché al máximo en el City College (y Stuyvesant High School), me dio la base para seguir desarrollándome”, decía la carta que recibió Vinod Menon con los 180 mil dólares.

La caja, del tamaño de una tostadora, había sido enviada 9 meses antes.

De acuerdo al diario New York Times, la dirección del remitente de la carta conducía a una vivienda en Penascola, Florida. Allí no residía nadie vinculado a la donación. Es decir, el donante pudo haber falseado su dirección para conservar el anonimato.

“Fue un shock total. Conozco a muchos académicos y nunca había oído hablar de algo como esto”, contó Menon al citado diario.

Las autoridades de la universidad recurrieron al FBI. Constataron que el dinero no estuviera vinculado a ninguna actividad criminal. Desde la agencia federal indicaron que esos dólares estaban “limpios”. Fue así como decidieron aceptar la donación.

El dinero será empleado para financiar dos becas completas por año durante los siguientes diez años.

