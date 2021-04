Sandra Eckert, de 70 años, desaparecida en Wisconsin: ¿Su esposo tiene que ver?

Sandra Eckert es una mujer de Franklin, Wisconsin, que fue reportada como desaparecida, quien no ha sido vista desde el 26 de marzo de 2021, cuando desapareció sin dejar rastro.

Eckert tiene 70 años. Fue vista por última vez en la casa que compartió con su esposo durante 40 años en Franklin, un suburbio de Milwaukee, cerca de la escuela primaria Country Dale, un viernes por la noche a las 11:30 p.m.

Y según reveló WTMJ-TV,el esposo de Sandra Eckert, identificado como Wes Eckert, fue arrestado pero liberado, y negó tener algo que ver con la desaparición de su esposa. El hombre le dijo a la estación de televisión que discutieron sobre el testamento de su madre la noche que desapareció.

No se le ha vuelto a ver desde entonces, y sus seres queridos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han realizado un gran esfuerzo para encontrarla, con un sitio web y una página de Facebook llamados “Help Find Sandy”. Hay una recompensa de $10,000 por información que conduzca al paradero de Eckert. Las personas con información pueden llamar a la policía de Franklin, al 414-425-2522.

Esto es lo que necesita saber:

El automóvil de Sandra Eckert fue descubierto por la policía en un suburbio local

Hay una pista extraña que ha surgido en la desaparición de Eckert. Según el sitio web creado para encontrarla, Eckert pudo haber estado conduciendo un Dodge Stratus gris oscuro 2005, con una placa de Wisconsin 319 LGT.

“El vehículo fue visto por última vez por la policía de Muskego a las 3 a.m. del sábado 27 de marzo”, dice el sitio web. “Viajaba hacia el sur por Racine Avenue, hacia el oeste por Tans Drive y luego hacia el sur por Crowbar Drive. La policía no detuvo el automóvil porque aún no había una alerta de persona desaparecida y no había ninguna razón para hacer lo contrario”.

Hay solo 13 minutos de Franklin a Muskego, que es una comunidad suburbana en un condado adyacente al condado de Milwaukee. Un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Policía de Franklin impartió la misma información que el sitio web.

El esposo de Eckert, Wes Eckert, dice que discutieron sobre el testamento de su madre

El esposo de Eckert, Wes Eckert, habló con la televisión local poco después de que los investigadores de la escena del crimen registraran la casa de la pareja.

“Si alguien la ve, envíela a casa”, dijo Wes Eckert a WTMJ-TV. “Envíela a casa por sus hijos. No tanto por mí, sino por los chicos. No es ningún secreto que no nos llevábamos bien, pero vivimos juntos y formamos una familia. Esto es especialmente difícil para mis hijos”.

El hombre le dijo a WTMJ-TV que fue arrestado pero liberado y que no tuvo nada que ver con la desaparición de su esposa, diciendo que han estado casados ​​durante 40 años, tienen cuatro hijos y tres nietos.

Wes Eckert le dijo a WISN-TV que fue arrestado porque es un exdelincuente convicto, debido a un “delito financiero de la década de 1970” y, por lo tanto, no puede poseer armas de fuego, pero tenía una “pistola antigua en la pared”.

Wes Eckert le dijo a WTMJ que él y su esposa tuvieron una discusión la noche que ella desapareció y que ella se llevó su viejo auto, del cual él no sabía que tenía una llave.

“Mi mamá murió recientemente”, dijo Wes Eckert a WTMJ. “Sandra y yo tuvimos una discusión sobre el testamento de mi madre. Ella quería que lo impugnara, y le dije que no… Lo último que me dijo Sandra fue que me comunicaría con su abogado. La convencí de que subiera y se fuera a la cama. Dije que hablaríamos por la mañana”.

Al cuestionar por qué los investigadores no registraron la casa de inmediato, comentó: “Los investigadores pudieron echar todo a perder”. De sus hijos, le dijo a WTMJ: “Están siendo solidarios, pero de vez en cuando salen y me preguntan si maté a mamá. Ese no es el caso”.

Wes Eckert también habló con WISN-TV, que informó que las autoridades ejecutaron órdenes de registro para la casa de la pareja y un edificio de almacenamiento. Le dijo a esa estación de televisión que los investigadores dijeron que la orden era por una “investigación de presunto homicidio”.

El teléfono de Eckert está apagado y no ha usado sus tarjetas de crédito ni sus cuentas de redes sociales

Rapid Search and Rescue Corp. escribió en Facebook que Eckert fue vista por última vez con ropa distintiva.

“La última vez, llevaba puestas mallas negras, zapatillas de tenis de colores y una chaqueta grande de iniciación Tarheels de Carolina del Norte azul marino y verde azulado”, dice la publicación.

“Sandra mide 5’7″ y pesa 130 libras, tiene cabello rubio y ojos verdes. Su teléfono está apagado y no ha habido actividad reciente en sus tarjetas de crédito ni en sus cuentas de redes sociales desde que desapareció”.

Eckert vivía una vida centrada en la familia, según sus publicaciones en redes sociales

En Facebook, Eckert indicó que vive una vida activa enfocada en sus hijos y nietos.

La página de Facebook de Eckert dice que es de Milwaukee y disfruta del arte, viajar, cocinar, bailar, hacer caminatas y nadar. Su foto de portada la muestra con su esposo e hijos.

Otras imágenes la muestran celebrando el cumpleaños de su hija adulta, en un bautismo familiar y con una camiseta de Packer. Una imagen llevaba el filtro, “Quédate en casa, salva vidas”.

Esencialmente, no hay señales de advertencia en Facebook que indiquen que algo andaba mal, y parecía que vivía una vida centrada en la familia. “Sandy, eres hermosa por dentro y por fuera”, escribió un amigo.

Hubo un juicio civil anterior por más de $2,500 contra los Eckert por parte de Health Payment Systems, Inc., pero se pagó en su totalidad y data de 2011. Los salarios se embargaron de una empresa de Saukville, Wisconsin, llamada Johnson Brass & Machine Foundry Inc. También hubo una sentencia de reclamos menores en 2012 contra Sandra Eckert por poco menos de $1,000 de GE Capital Retail Bank.

Familiares y amigos están desesperados por el regreso de Eckert

Danielle Eckert, la hija de Eckert, escribió: “Mamá … mamá … mamá … nana te extrañamos, te amamos!” ¡Ven a casa! Besos y abrazos”. El 7 de abril, escribió: “12 días y, lamentablemente, todavía no hay rastro de mi mamá o el auto. Continúen orando, corran la voz y mantengan los ojos bien abiertos. Hemos agregado un sitio web para ayudar a correr la voz y una recompensa de $10,000 por CUALQUIER información que pueda ayudar a localizar a mi madre”.

En Facebook, su hija explicó por qué no se emitió una alerta plateada para su madre. “Como no tiene demencia, Alzheimer, problemas médicos que amenacen su vida”, dijo.

Su hijo, Wes Eckert, escribió en Facebook: “Han pasado casi dos semanas. Hay un enlace aquí y si tiene alguna información, comuníquese con el departamento de policía de Franklin. Continúe difundiendo el mensaje y estén atentos. Por favor, regresa a casa sana y salva, mamá”.

