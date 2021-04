Arrestan a joven de 18 años con fusil AK-47 y munición en metro de NY: Saadiq Teague

Autoridades de la ciudad de Nueva York arrestaron el viernes en la tarde a un hombre que portaba un rifle semiautomático AK-47 y munición, despertando alerta entre neoyorquinos.

El sujeto fue detenido en la estación del metro de la populosa zona de Times Square, en la que convergen la amplia mayoría de líneas del sistema de transporte de Nueva York, específicamente en un punto de las líneas A,C y E, donde estaba sentado en una banca con el arma a la vista.

La noticia fue reportada por CBS Local, que aseguró que el arresto se registró hacia las 12:30 del medio día, cuando agentes que transitaban la estación de metro observaron al hombre con el arma y lo abordaron.

.@NYPDTransit cops on “routine” patrol in the @TimesSquareNYC subway station recovered this AK-47 & a loaded magazine from an 18 y/o from Ohio.

This story could’ve had a tragically different ending, but thanks to these diligent cops it ends with the suspect in handcuffs. pic.twitter.com/SkSyBzMdfV

— Commissioner Shea (@NYPDShea) April 16, 2021