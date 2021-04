Identifican a autor de tiroteo que mató a 8 en FedEx Indianápolis: Brandon Scott Hole

Como Brandon Scott Hole fue identificado el autor del tiroteo masivo que mató a ocho personas e hirió a otras, en una instalación de FedEx Ground en Indianápolis, Indiana, el jueves 15 de abril de 2021. El joven, quien también murio en el hecho, tenía apenas 19 años.

Al menos cuatro de los heridos sufrieron heridas de bala.

“Fuentes policiales confirmaron a @PeteWilliamsNBC que el pistolero de Indianápolis era Brandon Scott Hole, de 20 años”, escribió Antonia Hylton de NBC en Twitter. La cadena fue la primera en revelar la identidad del atacante, que las autoridades no han dado a conocer formalmente. Hylton rápidamente tuiteó una corrección y dijo que el sospechoso en realidad tenía 19 años.

BREAKING: 3 law enforcement sources confirm to @PeteWilliamsNBC that the Indianapolis gunman was 20 year old Brandon Scott Hole. — Antonia Hylton (@ahylton26) April 16, 2021

El tiroteo masivo estalló cerca del aeropuerto de Indianápolis. Surgieron informes aterradores de personas que se escondían junto a cintas transportadoras y que un tirador armado con un rifle o una ametralladora les disparó en una oficina y un estacionamiento.

Más tarde resultó que el arma era un rifle calibre .223, según el audio del despacho.

El joven fue descrito como un pistolero solitario con una sudadera con capucha o gorra, que comenzó a disparar al azar en el estacionamiento antes de entrar, donde una política de prohibición de teléfonos celulares impidió que algunos trabajadores aterrorizados pidieran ayuda.

Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a los heridos en autos, dentro de una oficina y las instalaciones, y alrededor del estacionamiento, según el audio del escáner, que puedes escuchar más adelante en esta historia. Las autoridades describieron la situación como un incidente de “tirador activo” en un punto del escáner.

CNN describió un incidente de “bajas masivas” en la instalación en el lado suroeste de la ciudad.

La portavoz de la policía, Genae Cook, dijo que el tiroteo estalló poco después de las 11 p.m. en las instalaciones de FedEx en 8951 Mirabel Road.

Cook dijo: “Respondieron sobre el informe de disparos en ese negocio. Cuando llegaron los oficiales, entraron en contacto con un incidente de tirador activo”. La policía dijo que cree que el atacante se quitó la vida. Varias personas tienen lo que parecen ser heridas de bala y otras fueron llevadas a hospitales de la zona.

“Lo que nos queda esta mañana es el dolor”, dijo el alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett. Agradeció a los socorristas que respondieron a la escena.

El jefe de policía de Indianápolis, Randal Taylor, dijo: “Esta mañana, por tercera vez desde enero, nuestra comunidad se despertó con la noticia de un crimen sin sentido. Es inaceptable. Nuestros oficiales se dirigieron hacia el peligro. Cuando llegaron al lugar, encontraron algo que realmente nadie debería ver. Todos hemos sido sacudidos por este acto atroz”. Taylor describió a FedEx como una compañía empleadora importante en Indianápolis.

Dijo que es posible que la policía nunca sepa realmente “los entresijos de por qué ocurrió esto, pero haremos nuestro mejor esfuerzo”. Un subjefe dijo que las autoridades encontraron preliminarmente que el sospechoso “llegó a la instalación y cuando llegó allí, salió de su automóvil y rápidamente comenzó a disparar al azar fuera de la instalación”.

Esto es lo que necesita saber:

Las autoridades fueron advertidas sobre Brandon Hole antes, dicen los informes

Ana Cabrera de CNN informó que el sospechoso, Brandon Scott Hole, estaba en el radar de las autoridades antes del tiroteo masivo.

BREAKING: Indicating Reports – Scanner Information confirm at least 4 deaths, 4 injuries at FedEx Facility in Indianapolis. There may be more injured, and possibly another fatality from the active shooting. Police are clearing the facility. Thread has more info — Emir Adams👑 🇳🇬🇺🇸 (@EmirAdamu) April 16, 2021

“Se advirtió a las autoridades sobre el potencial de violencia del sospechoso de FedEx en el pasado, dicen las fuentes”, escribió en Twitter. “El sospechoso del tiroteo masivo de Indianápolis era conocido por las autoridades federales y locales antes del ataque”.

Cabrera agregó: “Un miembro de la familia del presunto tirador se acercó a las autoridades advirtiendo sobre el potencial de violencia del sospechoso, según tres fuentes policiales informadas sobre el asunto”.

https://www.fox23.com/news/trending/multiple-people-injured-shooting-fedex-facility-indianapolis/IMAP5EBJOZDJPO7ANNN4JB7LMY/

En un momento del audio del despacho policial inicial, que puede escuchar más adelante en este artículo, los despachadores dijeron que el sospechoso fue descrito como un “hombre blanco con gorra” o sudadera con capucha y que portaba un arma tipo rifle.

FedEx shooter ID'd as 19-year-old Brandon Scott Hole https://t.co/Bu6g5kBfjy pic.twitter.com/8NX56Tg96p — New York Post (@nypost) April 16, 2021

“Tenemos un tirador activo actualmente en FedEx. Están informando que al menos cinco personas dispararon”, dijo una operadora.

“Esto me hizo levantarme y mirar por la puerta de entrada, y vi a un hombre con una metralleta de algún tipo, un rifle automático, y estaba disparando al aire libre”, dijo Jeremiah Miller a WISH. “Inmediatamente me agaché y me asusté y la madre de mi amiga, ella entró y nos dijo que nos metiéramos en el auto”.

El tiroteo masivo ocurrió en la cuadra 8900 de Mirabel Road. La oficial Genae Cook, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, dijo a los reporteros en la conferencia de prensa el viernes 17 de abril por la mañana temprano: “Después de una búsqueda preliminar de los terrenos por dentro y por fuera, hemos localizado a ocho personas en el lugar con heridas consistentes con heridas de bala. Esos ocho fueron declarados fallecidos aquí en la escena. Hemos tenido conocimiento de muchas otras personas con lesiones que han sido transportadas a hospitales locales o que se han trasladado a sí mismas a hospitales locales”. Una víctima se encuentra en estado crítico. No se han hecho públicos los nombres de las víctimas.

https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2021/04/202104152211-133295-32602-1.mp3

El agente especial del FBI a cargo, Paul Keenan, dijo en una conferencia de prensa en la mañana, que el FBI está ayudando en la búsqueda del nombre del sospechoso. Dijo que sería prematuro especular sobre el motivo.

Un subjefe dijo que los agentes encontraron una “escena del crimen muy caótica y activa. Encontraron a varias víctimas heridas y varias víctimas fallecidas, así como al sospechoso que también había fallecido por una aparente herida de bala autoinfligida”.

Los oficiales que respondieron dijeron que encontraron a Hole muerto en la escena; Las autoridades buscaban una casa vinculada a él en Indianápolis

Los oficiales que respondieron rápidamente creyeron que habían encontrado al sospechoso muerto en las instalaciones. Pronto, estaban registrando una modesta casa de Indianápolis relacionada con él.

Según WTHR, la casa del sospechoso se encuentra “en el extremo este de Indianápolis, cerca de la calle 10 y la I-465”. Las autoridades se encontraban en el lugar llevando equipos informáticos y otras cajas fuera de la residencia.

“Simplemente muestra que nunca se sabe quién está al otro lado de la calle y quién vive en tu vecindario”, dijo un vecino a la estación de televisión.

“Parece que tenemos al sospechoso aquí adentro. Parece que tiene una herida de bala en la cabeza. Dos rifles aquí ”, dijo un oficial en el audio. “A menos que haya otra persona afuera, este será nuestro sospechoso aquí”. Las autoridades dijeron en un momento: “Tenemos cuatro más dentro del edificio”. También encontraron a dos personas en el estacionamiento y una persona en la oficina. Sus condiciones no están claras.

Cook agregó: “Los detectives de IMPD están trabajando con los detectives de la Policía Estatal de Indiana recopilando información y entrevistando, no solo a los que están aquí en la escena, sino también a los que han ido a los hospitales del área en busca de tratamiento médico. Es muy desgarrador. Los agentes respondieron, entraron, entraron e hicieron su trabajo. Y muchos de ellos están tratando de enfrentar esto porque es un espectáculo que nadie debería tener que ver nunca”.

Un testigo dijo que el sospechoso sacó un arma de su baúl

Indianapolis FedEx facility shooting witness interview. pic.twitter.com/NRbXSk5d57 — John Curtis (@Johnmcurtis) April 16, 2021

Cuando se le preguntó si el atacante era un empleado de las instalaciones de FedEx, Cook dijo que aún no se sabía. Según una lista de trabajos para un manipulador de paquetes en la instalación, el tiroteo ocurrió justo antes del cambio de turno entre el turno de atardecer, que comienza a las 5:30 p.m., y el turno de medianoche, que comienza a las 11:30 p.m.

Un testigo le dijo a Indy First Alert: “Un tipo apareció, sacó una pistola de su maletero y entró. La gente se alejaba, pero luego él comenzó a disparar contra los autos que se alejaban”. Dijo que el tiroteo comenzó en el estacionamiento y luego continuó en el edificio.

FedEx dijo en un comunicado después del tiroteo masivo: “Estamos al tanto del trágico tiroteo en nuestras instalaciones de FedEx Ground cerca del aeropuerto de Indianápolis. La seguridad es nuestra máxima prioridad y nuestros pensamientos están con todos los afectados. Estamos trabajando para recopilar más información y estamos cooperando con las autoridades investigadoras”. Según los listados de trabajos en el sitio web de FedEx, la instalación incluye un almacén. También hay un buzón de autoservicio en la ubicación, según el sitio web de FedEx.

El audio del despacho capturó escenas aterradoras mientras los oficiales seguían encontrando más víctimas.

Los oficiales encontraron más y más víctimas mientras registraban las instalaciones, tanto dentro como fuera de las instalaciones de FedEx.

El despachador dijo en un momento que alguien “había recibido un disparo”. Luego dijeron que les dispararon a dos o tres. Otro despachador dijo que una mujer estaba “pidiendo ayuda a gritos”. Un oficial dijo que “hay otro junto al edificio”. Dijeron que los hospitales deberían prepararse para “múltiples víctimas”. Una persona fue descrita como “consciente, apenas”.

“¿Tenemos víctimas vivas que necesitan una ambulancia?” preguntó un oficial en un momento.

“Persona disparada. Está afuera en el estacionamiento”, dijo otro despachador sobre otra víctima. “EMS está en camino”.

Esta es la versión original de Heavy.