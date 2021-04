Tiroteo masivo en edificio de FedEx en Indianápolis: ¿Cuántas víctimas hay?

La noche del jueves, se produjo un tiroteo masivo en una instalación de FedEx en Indianápolis, Indiana, cerca del aeropuerto. Las autoridades describieron la situación como un incidente de “tirador activo” en un punto del escáner.

Hubo informes de personas que se escondieron junto a cintas transportadoras y al menos cinco personas recibieron disparos, posiblemente hasta ocho.

En un momento que se aprecia en un audio del despacho policial, se escuchaba a los despachadores diciendo que el sospechoso fue descrito como un “hombre blanco con gorra” o sudadera con capucha, y que portaba un arma tipo rifle.

CNN describió un incidente de “bajas masivas” en la instalación en el lado suroeste de la ciudad. Más tarde, la policía dijo que el sospechoso tenía un rifle .223.

Los despachadores dijeron desde el principio que pensaban que al menos cinco personas habían recibido disparos, pero luego siguieron encontrando más víctimas.

Live coverage of mass shooting at Indianapolis FedEx buildingPolice said they found multiple people shot at the scene. The shooting victims were taken to several hospitals. READ MORE: wthr.com/article/news/crime/indianapolis-fedex-shooting-shots-fired-victims-shooter/531-aa5d4c58-0cca-45c7-8c08-9697df5e793c 2021-04-16T05:24:14Z

Tenga en cuenta que los primeros informes del escáner pueden ser contradictorios o incluso incorrectos. Las autoridades también estaban investigando si pudo haber dos tiradores, pero luego declararon que solo había un tirador, muerto en el lugar. Otros informes dicen que hasta ocho personas pudieron haber recibido disparos.

BREAKING: Indicating Reports – Scanner Information confirm at least 4 deaths, 4 injuries at FedEx Facility in Indianapolis. There may be more injured, and possibly another fatality from the active shooting. Police are clearing the facility. Thread has more info — Emir Adams👑 🇳🇬🇺🇸 (@EmirAdamu) April 16, 2021

“Tenemos un tirador activo actualmente en FedEx. Están reportando que al menos cinco personas con disparos”, dijo un despachador. Las autoridades aún no han dado un informe oficial de lo que sucedió, incluyendo cuántas personas fueron asesinadas a tiros, el nombre o motivo del sospechoso, o dónde está el sospechoso.

Sin embargo, un audio del operador indicó que la policía pensó que se creía que el sospechoso estaba muerto en el lugar. Esta información permanece sin confirmar

Police investigate mass shooting at Indianapolis FedEx buildingIMPD said they are responding to reports of shots fired at 8951 Mirabel Rd. 2021-04-16T05:15:01Z

“Parece que tenemos al sospechoso aquí adentro. Parece que tiene una herida de bala en la cabeza. Dos rifles aquí”, dijo un oficial en el audio. “A menos que haya otra persona afuera, este será nuestro sospechoso aquí”.

Las autoridades dijeron en un momento: “Tenemos cuatro más dentro del edificio”. También encontraron a dos personas en el estacionamiento y una persona en la oficina. La condición en la que se encuentran no están claras”.

El tiroteo masivo ocurrió en la cuadra 8900 de Mirabel Road.

Esto es lo que necesita saber:

Un testigo dijo que un hombre sacó un arma de su baúl

Indianapolis FedEx facility shooting witness interview. pic.twitter.com/NRbXSk5d57 — John Curtis (@Johnmcurtis) April 16, 2021

Un testigo le dijo a John Curtis: “Un tipo apareció, sacó una pistola de su baúl y entró. La gente se alejaba, pero luego él comenzó a disparar contra los autos que se alejaban”. El hombre dijo que el tiroteo comenzó en el estacionamiento y luego continuó en el edificio.

Este hombre mencionó que su sobrina recibió un disparo en el brazo, pero que va a estar bien.

JUST IN from @CrownJournalist who’s live on scene now at “mass casualty” on Southwest side of Indianapolis where @IMPDnews investigating “multiple victims” at @FedEx. Mr. Singh says his niece was shot in left arm! #FedExShooting #IndyShooting #IndianapolisShooting #breakingnews pic.twitter.com/eMCnzvf4RJ — Beairshelle Edmé (@newsladyB) April 16, 2021

El operador dijo en un momento que alguien “había recibido un disparo”. Luego dijeron que les dispararon a dos o tres. Otro despachador dijo que una mujer estaba “pidiendo ayuda a gritos”. Un oficial dijo que “hay otro junto al edificio”. Dijeron que los hospitales deberían prepararse para “múltiples víctimas”. Una persona fue descrita solo como “consciente”.

“¿Tenemos víctimas vivas que necesitan una ambulancia?”, preguntó un oficial en un momento.

“Persona disparada. Está afuera en el estacionamiento”, dijo otro despachador sobre otra víctima. “EMS está en camino”.

“Esto me hizo levantarme y mirar por la puerta de entrada, y vi a un hombre con una metralleta de algún tipo, un rifle automático, y estaba disparando al aire libre”, dijo Jeremiah Miller a WISH. “Inmediatamente me agaché y me asusté, y la madre de mi amiga entró y nos dijo que nos metiéramos en el auto”.

Vídeos surgidos de la escena

Los videos en las redes sociales mostraron una gran respuesta a la escena.

Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021

La Policía del Estado de Indiana dijo que la I-70 está cerrada en ambas direcciones entre la I-465 y Ronald Regan Pkwy, debido a la actividad policial en el área.

Shooting at FedEx in IndianapolisIndianapolis police respond to mass casualty incident at FedEx facility on Indy’s southwest side . 2021-04-16T04:51:06Z

Rafael Sánchez, periodista de WRTV, escribió en Twitter: “Detalles iniciales sobre el tiroteo masivo de víctimas en las instalaciones de FedEx en Indy”.

El reportero agregó que la primera llamada al 911 llegó a las 11:07 p.m. el 15 de abril de 2021, con personas que informaron que alguien disparó fuera del edificio. Luego hubo informes de disparos en el edificio. Dijo que hubo múltiples heridos y que la gente se escondía dentro de las cintas transportadoras.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1 — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021

Las autoridades estaban evacuando el edificio y buscando a la gente.

