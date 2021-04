Tiroteo en escuela Austin-East Magnet de Knoxville: [VIDEOS]

Este lunes 12 de abril se reportó un tiroteo al interior de una escuela secundaria de la localidad de Knoxville, estado de Tennessee, y videos de Facebook captados por una estudiante parecen mostrar el arresto de un posible sospechoso del acto armado ocurrido en la escuela.

Imágenes dejan ver a personas corriendo por el césped después del tiroteo, que tuvo lugar en el plantel educativo Austin-East Magnet High School.

Videos que fueron publicados en Facebook por una joven llamada Monet Jackson, dan cuenta de lo que se vivió en la escuela.

La usuaria afirmó que le dispararon a un funcionario de la escuela, pero esa información no ha sido verificada.

Las autoridades dijeron anteriormente que un oficial de policía estaba entre “múltiples” víctimas de los disparos. Las condiciones de las víctimas no estaban claras.

La identidad del sospechoso no fue revelada. No está claro cuántas víctimas hubo o cuál fue el motivo que tuvo el sospechoso para perpetrar el ataque armado, ya que la situación todavía estaba desarrollándose la tarde de este 12 de abril.

Uno de los videos muestra una cinta de la escena del crimen dentro de la escuela.

Los otros videos muestran lo que parecía ser un sospechoso de ser arrestado

Un segundo video publicado por Jackson en Facebook muestra a un joven detenido con agentes de policía. El hombre lleva una bolsa negra detrás de él.

En un tercer video, se aprecia lo que parecen oficiales u agentes corriendo por el césped.

“Los disparos fueron literalmente fuera de mi salón de clases en el pasillo”, escribió Jackson. En Facebook.

Jackson permitió que los medios usaran sus videos y confirmó que los grabó.

En otra publicación, escribió: “¡¡¡Disparos en la escuela!!!”.

El Departamento de Policía de Knoxville confirmó el tiroteo y escribió en Twitter: “Varias agencias están en la escena de un tiroteo en Austin-East Magnet High School. Se informaron varias víctimas de disparos, incluido un oficial del KPD. La investigación permanece activa en este momento. Evite la zona”.

La escuela fue asegurada más tarde, tuiteó el superintendente de las escuelas del condado de Knox, Bob Thomas.

“Se ha establecido un sitio de reunificación en el campo de béisbol detrás de la escuela secundaria Austin-East, cerca de Wilson y S. Hembree”, tuiteó la policía más tarde.

Hasta el momento la policía no ha emitido un reporte final de los daños que causó el hombre armado, pero se espera que en las próximas horas lo haga.

