Balean a niño de 12 años en Nueva York: Policía busca al responsable

La violencia en Nueva York y los tiroteos siguen registrándose en diferentes partes de la ciudad, y esta vez la víctima fue un niño de 12 años, quien recibió un disparo en el pecho.

Así lo reveló la policía del NYPD, que aseguró que el menor, de quien no se reveló su identidad, fue baleado en inmediaciones de Malcolm X Boulevard y la calle Madison Street, en el vecindario de Bedford-Stuyvesant, en el condado de Brooklyn, en un incidente ocurrido este sábado antes de las 10:00 de la noche.

El disparo recibido por el niño fue hecho desde un automóvil, mientras dos grupos estaban enfrentados, y hasta el momento se desconoce si el ataque iba dirigido a él o si se trató de una bala perdida.

Tras recibir el impacto de bala, el niño corrió hasta la licorería Hello Liquor Store, donde el dueño llamó al 911. La policía encontró cinco casquillos de bala en la zona.

Luego, el niño fue trasladado al hospital Maimónides, donde los médicos lo atendieron de emergencias, y donde su pronóstico es hasta ahora positivo, según reveló CBS Local.

En sus actualizaciones del domingo, el NYPD aseguró que la policía desplegó un operativo para dar con el paradero del autor del ataque al menor, pero no se han realizado arrestos por el caso.

Citada por el medio de comunicación, la abuela del niño, identificada como Evette Lilley, dijo que recibió una llamada por parte de agentes del NYPD que le informaron que su nieto estaba en el hospital.

“Me quedé entumecida. Me quedé totalmente aturdida cuando me llamaron y me dieron la noticia de mi nieto”, dijo a CBS2, quien aseguró que la madre del niño está muy mal, y quien pidió que las autoridades hagan algo para frenar la violencia armada.

“Está sucediendo constantemente y no se está haciendo nada, por lo que es necesario hacer algo… Las armas deben salir de las calles”, agregó la atribulada abuela, quien exigió justicia y que el agresor de su nieto sea encerrado.

“Toda, toda la familia está devastada, en estado de shock por esto… Es un buen chico. Sale, le gusta jugar baloncesto… Es amigable. Es amigable. Es muy amigable”, destacó Evette Lilley.

DJ Jaimongal, vecino del sector, lamentó lo ocurrido y aseguró a PIX11 que ningún pequeño debería sufrir actos de violencia armada.

“Eso no debería pasarle a un niño de 12 años, me da pena por él. No debería estar experimentando eso. No están supuestos a experenciar nada de eso, deben estar yendo a la escuela, abrazar a sus abuelos, a su familia y disfrutar la vida”, comentó el vecino.

CBS Local aseguró que es tal la violencia con armas de fuego en la ciudad de Nueva York, que en lo que va del año ha habido un aumento de los tiroteos del 57%.

