Niño de 3 años mata a su hermanito bebé de un disparo: ¿Por qué tenía un arma?

Un bebé de tan solo 8 meses de nacido murió tras recibir un disparo con un arma de fuego accionada accidentalmente por su hermanito, de 3 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Houston, Texas el viernes, según reportó la policía, que investiga cómo el niño tuvo acceso al arma cargada sin que nadie lo notara.

La noticia fue reportada por Click2Houston, donde se aseguró que el bebé de 8 meses sufrió una herida a la altura del abdomen.

Chief @Baimbridg1Wendy briefs media on fatal shooting of a child in west Houston. #hounews https://t.co/IQmNfm6qb1 — Houston Police (@houstonpolice) April 9, 2021

El citado medio informó que el crimen se registró en una casa localizada en la unidad de viviendas Waterford Grove, en el 3100 de Crestdale Drive, hacia ls 11:00 de la mañana.

El bebé fue llevado de urgencias al hospital Memorial Hermann Hospital Memorial City, donde los doctores no pudieron salvarlo.

Y a pesar de la gravedad del incidente, Click2Houston aseguró que ninguno de los 4 adultos que estaba en la casa al momento del hecho reportó el caso a la línea de emergencia del 911.

Tampoco se sabe cómo ninguno de los adultos estaba cuidando al menor en ese preciso momento ni por qué había un arma cargada a la que el pequeño finalmente pudo acceder.

8-month-old shot, killed by 3-year-old brother who got a hold of loaded gun8-month-old shot, killed by 3-year-old brother who got a hold of loaded gun 2021-04-09T23:21:05Z

Citada por KTTC, la jefe asistente del Departamento de Policía de Houston, Wendy Baimbridge, describió lo ocurrido como un “evento trágico” y por ahora no se han levantado cargos contra ninguno de los adultos que estaban en la casa ni contra el menor, ya que están a la espera de los resultados que arrojen las investigaciones del caso.

En su conferencia de prensa afuera de la casa donde ocurrió el crimen, la oficial agregó que fueron informados del caso por el Hospital Memorial, que se comunicó con ellos y reportó tener un niño de 8 meses que murió de un disparo en el abdomen.

“El hecho ocurrió en el dormitorio del segundo piso de la casa… todo parece indicar que ocurrió de manera repentina cuando el niño de 3 años disparó contra el infante. Solo fue in impacto de bala en el abdomen e infortunadamente el pequeñito falleció”, dijo la uniformada, quien hizo un llamado a los adultos a ser más precavidos con las armas que puedan tener en sus casas.

“Le ruego a los padres y guardianes de los niños en todas partes que no permitan a sus niños tener acceso a esas armas. Pónganles candados, hay maneras de mantener esas armas de manera segura”, dijo la jefe de la policía.

Aunque inicialmente los uniformados no hallaron el arma homicida, el viernes en la tarde mencionaron que fue hallada en el auto que usaron dos adultos para llevar al niño al hospital.

UPDATE: Homicide detectives have recovered the gun. It was located in the vehicle that family members used to take the eight-month-old boy to the hospital. The investigation is continuing.#hounews https://t.co/3toMKX4DC9 — Houston Police (@houstonpolice) April 9, 2021

Los nombres de los niños involucrados en el incidente no fueron revelados, pero la oficial Wendy Baimbridge confirmó que tanto la víctima como el menor que disparó eran varones.

Sigue a AhoraMismo en Instagram