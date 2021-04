Asesinato de 2 bebés recién nacidos en El Bronx: $10,000 de recompensa

La policía de Nueva York anunció esta semana que decidieron aumentar a $10,000 dólares el monto de la recompensa que el NYPD está ofreciendo a quien suministre información para esclarecer el homicidio de dos bebés, que perdieron la vida en noviembre pasado en Claremont, en El Bronx, condado de Nueva York.

A través de un comunicado, la Uniformada aseguró que el caso sigue investigandose como un doble homicidio, y adelantaron que hasta el momento no se han registrado arrestos.

Precisamente, en su afán de que se pueda hacer justicia, pidieron a la comunidad que ofrezca información para llevar al o los responsables del horrendo crimen tras las rejas.

2 babies found dead in the BronxTwo infants were found dead Monday afternoon; police are investigating how they died. 2020-11-10T04:33:33Z

“Existe una recompensa de hasta $10,000, pagada por la Ciudad de Nueva York en caso de arresto y condena de la (s) persona (s) responsable (s) del homicidio que se enumera a continuación”, manifestó la policía en su comunicado.

“El lunes 9 de noviembre de 2020 aproximadamente a las 14:00 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre dos niños en la parte trasera del 1460 de College Avenue, dentro de los límites del cuartel policial 44. A su llegada, los oficiales descubrieron a dos bebés varones inconscientes y sin respuesta, que yacían en el pavimento en el lugar”, aseguró el comunicado. “Los equipos EMS respondieron y transportaron a los bebés al hospital del sistema de salud BronxCare, donde ambos fueron declarados muertos”.

Y tras reiterar su llamado a la ciudadanía para que contribuya en el esclarecimiento del doble homicidio, el NYPD compartió los datos para contactar a los investigadores.

“Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar sus pistas iniciando sesión en el sitio web de CrimeStoppers en WWW.NYPDCRIMESTOPPERS.COM o en Twitter @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales”, advirtió la policía.

Newborn Babies Found DeadBronxnet reporter Jericho Tran visits the scene where two newborn babies were pronounced dead in the Tremont section of the Bronx after a building superintendent found the infants unresponsive and wrapped in paper. Reporter: Jericho Tran | Editor: Yenelsida Diaz | Interviewees: Timothy Mccormack | Organizations: NYPD. For more information on BronxNet visit us at-… 2020-11-12T14:41:11Z

Sobre al caso, Pix11 reveló que de acuerdo a datos suministrados por la propia policía, los niños encontrados sin vida eran gemelos idénticos, y eran recién nacidos.

El citado medio manifestó que el teniente William O’Toole, comandante en jefe del escuadrón de homicidios de El Bronx, aseguró que fue el encargado del edificio donde estaban los cuerpos de los bebés, quien los encontró, unas 12 horas después de su muerte.

Newborn Boys Found Dead Outside NYC Apartment | NBC New YorkAuthorities are investigating the deaths of two newborn boys who were found wrapped in brown paper on the patio of a Bronx building Monday afternoon, police officials say. According to police, the superintendent of the multi-story building on College Avenue in the Concourse section found the baby boys, both thought to be only a week… 2020-11-11T02:30:00Z

Pix11 agregó la investigación adelantada está enfocada en muestras de ADN, al igual que huellas dactilares halladas hasta ahora, y advirtieron que las cámaras de seguridad no registraron el momento en que los cadáveres de los bebés fueron abandonados.

El mencionado medio reveló que informes previos señalaban que uno de los bebés habría sido apuñalado y el otro golpeado desde una altura elevada, pero el teniente O’Toole manifestó que ambos niños sufrieron traumatismo contundente y no heridas con arma blanca.

La madre de los bebés no ha sido identificada.

Sigue a AhoraMismo en Instagram