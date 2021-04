Tiroteo en Seattle: una niña de 2 años y 3 adultos entre las víctimas

El domingo en la tarde, a eso de las 3:20 pm, se registró un tiroteo en la ciudad de Seattle, que dejó como saldo cuatro personas gravemente heridas, entre ellas una niña de apenas 2 años de edad.

El hecho se registró en el Distrito central de la ciudad localizada en el estado de Washington, en inmediaciones de una tienda AutoZone.

Así lo dio a conocer el periódico local Seattle Times, donde se reportó que la policía reveló que un presunto sospechoso abrió fuego en el estacionamiento de un centro comercial, dejando el trágico saldo.

3 adults and a 2-year-old child injured in shooting near Seattle's Central DistrictSeattle police are investigating a shooting near the Central District neighborhood Sunday afternoon that injured multiple people, including a young child. Updated information from Seattle police Sunday evening confirmed that three adult men were injured as well as a 2-year-old child. Story: king5.com/article/news/crime/seattle-shooting-investigation-near-judkins-park/281-4204a6d7-8b45-43c1-b488-c627d08e5594 2021-04-12T00:49:12Z

El citado medio agregó que el sospechoso armado que perpetró el tiroteo estaba caminando hacia el sur por la avenida 23, dobló la esquina de la tienda AutoZone y disparó hacia el estacionamiento, donde se hallaban la menor y los adultos que resultaron heridos.

Según reportó el noticiero King 5, una vocera de la policía aseguró que el estado de la niña de 2 años “es crítico” y agregó que ver cómo a tan corta edad fue víctima de semejante acción, resulta muy doloroso.

“Cuando una niña de 2 años es víctima de un tiroteo, es algo realmente difícil, incluso para los oficiales” dijo la detective Valerie Carson.

2-year-old girl critically wounded, three others hurt, in Seattle shooting https://t.co/N84MCDbYbn pic.twitter.com/3ofwoif1a8 — New York Post (@nypost) April 12, 2021

Citada por el periódico New York Post, la portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, aseguró que la niña de 2 años seguía en estado crítico. También mencionó que dos hombres adultos que fueron atendidos en la sala de urgencias de ese mismo hospital estaban mejor.

Seattle police give update on shooting that injured 3 adults and 1 child SundaySeattle police are investigating a shooting near the Central District neighborhood Sunday afternoon that injured multiple people, including a young child. Story: king5.com/article/news/crime/seattle-shooting-investigation-near-judkins-park/281-4204a6d7-8b45-43c1-b488-c627d08e5594 2021-04-12T00:36:34Z

El Post advirtió que no hubo datos sobre el centro asistencial al que trasladaron a la otra víctima.

