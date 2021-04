Caos en Minnesota tras muerte de joven negro a manos de policía: [Videos]

El asesinato de un joven en un tiroteo policial en Brooklyn Center, Minnesota, cerca de Minneapolis, ocurrido durante una parada de tráfico este domingo, está provocando crecientes protestas, en un estado que apenas se está recuperando de la muerte de George Floyd. El hombre al que mató la policía fue identificado por su familia como Daunte Wright.

El último tiroteo policial se produce cuando Minnesota está lidiando con el juicio de Derek Chauvin, lo que aumenta las tensiones.

El Departamento de Policía del Centro de Brooklyn dijo en un comunicado de prensa que un oficial de policía del Centro de Brooklyn le disparó a un hombre en una parada de tráfico, pero no lo nombró.

Según el Minneapolis Star Tribune, los familiares identificaron al hombre baleado como Wright, de 20 años, padre de un niño de 2 años.

Las multitudes se reunieron en Brooklyn Center. La madre de Wright afirmó que lo detuvieron porque tenía un ambientador colgado en su automóvil, escribió la periodista de Minnesota Nina Moini en Twitter, pero la policía no ha confirmado esa información.

Family members say 20-year-old Daunte Wright was killed by a police officer in Brooklyn Center this afternoon after being pulled over for displaying an air freshener from his rearview mirror in his mother’s car. @MPRnews pic.twitter.com/mPq8tnmjaZ — Nina Moini (@ninamoini) April 12, 2021

Los videos de la escena mostraban a personas saltando sobre el techo de un policía y gritando “que se joda la policía”.

Esto es lo que necesita saber:

Autoridades dicen que el conductor tenía una orden judicial pendiente

La Oficina de Aprehensión Criminal del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota escribió en Twitter que hubo un tiroteo en el que se vio involucrado un oficial, y dijeron que fue en Brooklyn Center, en su tweet.

Happening now in Brooklyn Center, Minnesota following an officer-involved shooting:

pic.twitter.com/oNpVBxOv9n — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) April 12, 2021

“Los agentes de BCA y el personal de la escena del crimen están en camino hacia un oficial involucrado en un tiroteo en Brooklyn Center. Más información por venir”, escribieron. Son la agencia investigadora.

No se ha revelado el nombre del oficial. El tráfico del escáner indicó que se encontró a una persona muerta justo antes de las 2 p.m. el 11 de abril de 2021.

BCA agents and crime scene personnel are en route to an officer involved shooting incident in Brooklyn Center. More information to come. — Minnesota BCA (@MnDPS_BCA) April 11, 2021

La policía de Brooklyn Center dio algunos detalles en un comunicado de prensa.

Escribieron que los oficiales del Departamento de Policía de Brooklyn Center “iniciaron una parada por una infracción de tráfico en el área del 6300 de Orchard Ave. en Brooklyn Center, poco antes de las 2 p.m. el domingo”.

Tense scene at the intersection of 63rd and Lee Ave N in Brooklyn Center. A crowd is shouting at the press and police saying that an officer didn’t have to kill a man. BCA is here investigating. pic.twitter.com/laVrMLsF8v — Kim Hyatt (@kimvhyatt) April 11, 2021

Los oficiales determinaron que el conductor tenía una orden judicial pendiente. “En un momento, cuando los oficiales intentaban detener al conductor, el conductor volvió a entrar al vehículo”.

“Un oficial disparó su arma de fuego e impactó al conductor. El vehículo viajó varias cuadras antes de chocar contra otro vehículo”, escribió la policía.

Los oficiales en persecución y el personal médico que respondieron, intentaron medidas para salvar vidas, pero Wright murió en el lugar. Las autoridades no darán a conocer su nombre hasta una autopsia preliminar y una notificación a la familia.

Había una pasajera en el automóvil que sufrió lesiones no mortales durante el accidente. Fue trasladada al Hospital North Memorial Health en Robbinsdale. Los ocupantes del vehículo que fue impactado durante el accidente no resultaron ilesos, escribió la policía.

Se cree que se activaron las cámaras corporales y las cámaras del tablero, aunque aún no se han mostrado. La Oficina de Detención Criminal está investigando.

No se mencionó si el conductor tenía un arma.

Un oficial también resultó herido y la madre de Wright dice que estaba llevando su auto a lavarse

El Star Tribune informó que un oficial de policía resultó herido y llevado al hospital, según el audio del despacho. Sin embargo, aún no estaba claro cuál era la condición de ese oficial ni cómo se produjeron las lesiones.

On scene here in Brooklyn Center near 63rd & Kathrene just witnessed police in riot gear rolling up to the scene here. Stay with @KARE11 for the latest. pic.twitter.com/GFNEoSoQLI — Dave Peterlinz (@DPet_KARE11News) April 11, 2021

Había policías con equipo antidisturbios en el lugar y la multitud estaba enojada.

Nicole Neri, una fotoperiodista independiente, escribió en Twitter: “Daunte Wright fue asesinado a tiros por la policía durante una parada de tráfico alrededor de las 2 pm de hoy. Estoy aquí en la escena, donde varias docenas de personas están cantando y manteniendo espacio en la línea de la policía”.

LIVE: Riot cops are confronting a grieving community after police just shot and killed 20-year-old Duante Wright in Brooklyn Center, Minnesota – close to Minneapolis https://t.co/0UbBbTOfP6 — Unicorn Riot (@UR_Ninja) April 12, 2021

Tim Nelson, de Wisconsin Public Radio, escribió en Twitter: “Katie Wright dice que su hijo, Daunte, fue asesinado en Brooklyn Center en un tiroteo que involucró a la policía. Ella dijo que él estaba llevando su auto nuevo para que lo lavaran cuando un encuentro con la policía aparentemente resultó fatal el domingo por la tarde”.

Daunte Wright was shot and killed by police during a traffic stop around 2pm today. Im here at the scene, where several dozen people are chanting and holding space at the police line pic.twitter.com/MgF3UIiv1G — Nicole Neri (@nicolehneri) April 12, 2021

La hermana de Wright le dijo al medio de comunicación de Minnesota Unicorn Riot: “Era tan gracioso. Simplemente hacía felices a todos. Me quitaron a mi hermano. …Estoy tan herida, realmente se lo llevaron…. todavía no puedo creerlo. Todavía siento que voy a ir a casa a verlo. En verdad duele”.

