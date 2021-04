Joven mató con su auto a jueza Sandra Feuerstein e hirió a niño: ‘Soy Harry Potter’

La jueza federal de Long Island, Sandra Feuerstein, fue atropellada por un automóvil y murió mientras caminaba por una acera en Boca Raton, Florida, el viernes 9 de abril de 2021, según reportaron las autoridades.

La conductora, Nastasia Snape, de 23 años, huyó de la escena y también atropelló a un niño de 6 años, hiriéndolo, antes de estrellarse finalmente en Delray Beach, donde fue detenida.

Feuerstein, de 75 años, estaba de vacaciones, según informó ABC News. La mujer caminaba por una acera, alrededor de las 10 a.m., cuando fue atropellada por el automóvil. Feurstein fue llevada al Delray Medical Center y declarada muerta allí, dijo la policía.

Según un informe policial obtenido por Heavy, el niño que también fue golpeado, permanece hospitalizado en estado grave.

Feurstein era jueza de un tribunal de distrito en el Distrito Este de Nueva York. Según el sitio web de EDNY, supervisó casos penales y civiles, y estaba programado que regresara a la sala del tribunal para las audiencias el lunes 12 de abril.

Snape le dijo a la policía que era Harry Potter, y enfrenta varios cargos

Snape fue ingresada a la cárcel del condado de Palm Beach por cargos de homicidio negligente con un vehículo, chocar y huir en un choque con muerto y chocar y correr en un choque que involucró lesiones corporales graves. La mujer está detenida con una fianza de $60,000, que le fue impuesta después de hacer su primera aparición en la corte del condado de Palm Beach el 10 de abril. Está programado que regrese a la corte el 10 de mayo.

Según la declaración jurada presentada por la policía, los testigos dijeron que Snape conducía su sedán rojo de dos puertas “erráticamente”, cerca de la intersección de North Ocean Boulevard y Northwest 40th Street, en Boca Raton, cuando dio la vuelta y detuvo el tráfico, subiéndose a una acera, golpeando a la jueza Feurstein.

Testigos dijeron a la policía que Snape no paró, y por el contrario siguió conduciendo y atropelló a un niño de 6 años que cruzaba la calle en un cruce de peatones. Los testigos dijeron a la policía que la conductora no se detuvo, ni intentó prestar ayuda después de golpear a Feurstein y al niño. Los testigos pudieron observar el número de placa y dieron la descripción del automóvil a la policía, según la declaración jurada.

La policía dijo en su reporte que Snape fue encontrada en la vía cercana Delray Beach, donde se había estrellado. Snape estaba detrás del volante y parecía estar inconsciente, dijo la policía.

El primer oficial que respondió a la escena mencionó que vio a Snape “comenzar a convulsionar o tener movimientos como convulsiones”. Según la declaración jurada, “ella no respondió y miró al vacío. Snape dijo que estaba bien, sin embargo, no estaba haciendo ningún contacto visual ni moviéndose, como lo haría una persona típica que acaba de estar involucrada en un accidente”.

Según la policía, Snape fue llevada a una ambulancia y luego ella comenzó a gritar y pelear con los médicos, y les dijo que “ella era Harry Potter”. Los médicos administraron ketamina para calmar a Snape, dijo la policía.

Según la declaración jurada, la policía encontró contenedores con la etiqueta “cannabis THC” y una droga sintética de diseño llamada “sales T” al registrar las pertenencias de Snape. La policía escribió: “Que se sepa que las sales ‘T’ son comúnmente conocidas por causar un comportamiento errático similar al delirio excitado”.

Si Snape es liberada de la custodia policial, se le colocará un monitor GPS y se le pedirá que entregue su pasaporte, según documentos judiciales. Ella estará representada por la oficina del defensor público, pero el nombre de un abogado que podría comentar en su nombre no figura en los registros judiciales.

Feuerstein, cuya madre también era jueza, fue nombrada miembro del Tribunal Federal por el presidente George W. Bush en 2003

Feurstein se había desempeñado como jueza federal desde que el presidente George W. Bush la nombró al tribunal el 7 de enero de 2003, según el sitio web del Distrito Este de Nueva York. El Senado de los Estados Unidos la confirmó para el nombramiento vitalicio el 17 de septiembre de 2003 y fue comisionada cinco días después. Reemplazó a Thomas E. Platt, Jr. en el EDNY.

Feurstein y su madre, la jueza Annette Elstein, fueron el primer dúo de madre e hija en el tribunal federal, según Long Island Press. Elstein, quien murió en abril de 2020, era jueza de un tribunal de inmigración y tomó juramento a Feurstein cuando fue comisionada en 2003.

Feurstein, nativa de la ciudad de Nueva York, se graduó de la Universidad de Vermont en 1966 y de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo en 1979. Feurstein, según su biografía en el sitio web de EDNY, fue maestra en escuelas públicas de la ciudad de Nueva York desde 1966 a 1971. Después de la escuela de leyes, Feurstein fue asistente legal del Departamento Legal de la Corte Suprema de Nueva York desde 1980 a 1985 y asistente legal del Honorable Leo H. McGinity de la División de Apelaciones del Estado de Nueva York entre 1985 y 1987.

The Cardozo community mourns the passing of U.S. District Judge Sandra Feuerstein '79. Former President George W. Bush appointed Feuerstein to the bench in 2003. She previously served as a New York State judge for 16 years. Our thoughts are with her family at this time. pic.twitter.com/MaF56myHeO — Cardozo School of Law (@CardozoLaw) April 11, 2021

Feursstein se convirtió en juez en el Tribunal de Distrito del Condado de Nassau en 1987 y sirvió allí hasta 1994. Luego se convirtió en juez en el Décimo Distrito Judicial del Tribunal Supremo de Nueva York de 1994 a 1999 y juez adjunta en el Segundo Departamento Judicial de la División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York de 1999 a 2003.

El esposo de Feurstein, Albert Feurstein, quien estuvo involucrado en la política republicana en Nueva York, según Newsday, murió en 2014. Le sobreviven sus hijos, Seth Feurstein y Adam Feurstein.

El fiscal federal interino para el distrito este de Nueva York, Mark J. Lesko, expresó sus condolencias y oraciones a la familia de Feurstein, y escribió en una declaración: “Mientras lamentamos su trágica muerte, también recordamos el compromiso inquebrantable de la juez Feuerstein con la justicia y el servicio a la gente de nuestro distrito y nuestra nación”.

