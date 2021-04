Mujer desarrolló agresivo sarpullido en todo el cuerpo tras vacuna COVID : [Foto]

Han sido muchos los reportes de personas que tras aplicarse la vacuna contra el COVID-19 aseguran haber sufrido algún tipo de reacción negativa, algunas leves y otras más serias. Y aunque la vasta mayoría de pacientes que reciben la inyección contra el coronavirus no presenta efectos adversos, justo cuando hay preocupaciones en Estados Unidos por 6 casos de mujeres que registraron graves condiciones de coágulos de sangre, tras ponerse la vacuna de Johnson & Johnson, otro caso está llamando la atención en el mundo.

Se trata de una mujer del Reino Unido, identificada como Susie Forbes, de 49 años, quien desarrolló un agresivo brote y sarpullido en todas las partes de su cuerpo, tras haber recibido la vacuna contra el COVID de AstraZeneca.

Así lo revelaron varios medios como el periódico The Sun, donde compartieron varias fotografías mostradas por la mujer, quien reside en Lichfield, Staffordshire, Inglaterra, y quien aseguró que solo unas horas después de haberse inoculado la vacuna, el pasado 18 de marzo, empezó a aparecerle en feroz sarpullido en la cara y el resto del cuerpo.

UK woman says AstraZeneca COVID-19 vaccine turned her into 'Alien' monster https://t.co/rokf5HSxby pic.twitter.com/UJZOQbnMRa — New York Post (@nypost) April 15, 2021

La mujer confesó que no solo tuvo temor por su salud, tras la reacción alérgica que la vacuna desencadenó en su organismo, sino que se sintió como si se hubiera convertido en “un mostruo”.

“Me sentí como si estuviera en ‘Alien’ porque había llagas saliendo de mi brazo. Fue espantoso. Mi cara estaba enorme. Yo era un monstruo”, aseguró la mujer, según el citado medio. “Mi hija me estaba enviando un mensaje de texto rogándome que fuera al hospital… Me destruyó y destruyó a mi hija. Voy a tener que vivir con esto porque tengo cicatrices en mi cuerpo”.

UK woman says WHO-approved AstraZeneca COVID-19 vaccine turned her into ‘Alien’ monster | NY PostA UK woman said she felt like a creature in the sci-fi horror flick “Alien” when she broke out in a rash and her skin bubbled after she received a COVID-19 vaccination, according to a report. Susie Forbes, 49, of Lichfield, Staffordshire, suffered the disfigurement within hours of getting her first dose of the AstraZeneca-Oxford… 2021-04-15T01:38:07Z

El periódico New York Posttambién hizo referencia a la noticia, y compartió un video con imágenes de los efectos adversos que la vacuna desarrolló en la mujer.

Al parecer, según el Post, la causa del terrible brote tuvo que ver con que Forbes padece del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune y su cuerpo pudo ser víctima de una reacción extrema. La mujer reveló que en el pasado tuvo reacciones a la penicilina y al medicamento contra las enfermedades Stemetil, pero no de ese nivel.

El periódico The Sun aseguró que la mujer describió las erupciones en su piel como algo tan doloroso como “quemaduras de tercer grado”.

A pesar de lo impresionantes que resultan las fotografías compartidas, la alergía se fue del cuerpo de Susan Forbes tras más tres semanas, pero el brote le dejó cicatrices permanentes.

El citado medio aseguró que los organismos de salud del Reino Unido, aseguran que el tipo de vacuna de Astrazeneca -MHRA-, que es el mismo de Johnson & Johnson, puede presentar efectos secundarios en 1 de cada 10 personas.

El caso está siendo investigado más a fondo por las autoridades de salud británicas para establecer si hubo relación directa con la vacuna y la reacción de Susie Forbes.

Sigue a AhoraMismo en Instagram