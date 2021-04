Hallan muerta a joven desaparecida en Carolina del Sur: Sanaa Amenhotep

Una adolescente de Carolina del Sur, identificada como Sanaa Amenhotep, de 15 años, fue hallada muerta en un área boscosa del Condado de Lexington en horas de la noche del miércoles 28 de abril.

Crime Online informó que Amenhotep fue reportada como desaparecida durante el pasado lunes 5 de abril, esto después de ser vista por última vez mientras salía de su casa en compañía de dos hombres.

El citado medio de comunicación agregó que un informe policial precisó que la menor inicialmente se fue acompañada de los dos sujetos de manera voluntaria, pero poco tiempo después fue retenida en contra de su voluntad y finalmente asesinada.

Live 5 News informó que las autoridades policiales creen que Sanaa Amenhotep fue asesinada la noche de su desaparición y su cuerpo había permanecido en el área boscosa del Condado de Lexington durante varias semanas.

A tragic end to this search. Sheriff Leon Lott announced this morning that a teen missing since early April, Sanaa Amenhotep, was found dead in a wooded area off I-20 in Lexington County.

