Hallan tres cuerpos en un lago de Alabama: Se cree que es un triple homicidio

Los cuerpos sin vida de tres personas fueron hallados en el interior de un automóvil en horas de la mañana del pasado 26 de abril en el lago Eufaula, a lo largo de la línea estatal Alabama-Georgia.

WSF 12 News detalló que los agentes del Departamento de Policía de Alabama respondieron a un llamado de emergencia en el lago Eufaula después de recibir el reporte de una mujer que aseguró haber visto un vehículo sumergido en el agua.

The Atlanta Journal-Constitution informó que una investigación inicial por parte de las autoridades dictaminó que el incidente se trataba de un triple homicidio.

AL Alabama reveló que una de las víctimas fue identificada como Ramona Hudson, mientras que las identidades de las otras dos víctimas no serán reveladas por tratarse de menores de edad.

El citado medio de comunicación agregó que los oficiales creen que las tres personas aparentemente ya estaban muertas antes de que el vehículo se precipitara en el agua del lago Eufaula en Alabama.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama para ser sometidos a unas autopsias que determinarán las causas de muerte.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, las tres personas fallecidas en el incidente no eran residentes del estado de Alabama.

EUFAULA – The three victims found dead in a partially submerged car in Lake Eufaula Monday morning have been identified as a woman and two children, and a person of interest in what has been described by authorities as a… https://t.co/qpTGZJ2DHe

— Times-Dispatch (@RTDNEWS) April 27, 2021