Mujer es hallada muerta en el baúl de un automóvil en Nueva York

Las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York iniciaron una investigación después de encontrar el cuerpo sin vida de una mujer en el baúl de un automóvil en el distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

The New York Post dio a conocer que los agentes policiales se percataron de cuatro hombres subiendo un objeto grande y desconocido en el interior del baúl de un automóvil en Queens en horas de la madrugada del martes, 13 de marzo.

El medio de comunicación agregó que los oficiales siguieron a los sospechosos a través de la autopista Nassau Expressway y los detuvieron al este del aeropuerto John F. Kennedy para un chequeo de rutina. En ese momento, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el interior del baúl del vehículo.

Four men were arrested Wednesday after a woman's body was found in the trunk of a car, New York City police said. https://t.co/4xktPpS6Wx — NewsNation Now (@NewsNationNow) April 14, 2021

ABC Nueva York informó que el cuerpo de la víctima se encontraba envuelto en una manta y al parecer había sufrido varias puñaladas.

El Diario de Nueva York detalló que la mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos y los sospechosos fueron detenidos tras el desafortunado hallazgo por parte de las autoridades.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Nueva York no ha revelado la identidad de la victima. Sin embargo, The New York Post precisó que el cuerpo fue sometido a una autopsia para determinar la causa de muerte.

Four men in New York City were found carrying a large object to the trunk of their car in the middle of the night. Police later found out it was a woman's body. https://t.co/RjKm3FZZZO — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) April 14, 2021

ABC Nueva York mencionó que los agentes policiales creen que la pandilla MS-13 podría estar relacionada con el asesinato de la mujer.

El Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Dermot Shea, declaró a Pix 11 News que el incidente es “una investigación extremadamente activa” en la que la policía está trabajando en conjunto con otros funcionarios de la ley para determinar lo que puedo haber desencadenado el atroz crimen.

Un portavoz de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional emitió un comunicado de prensa recientemente para pronunciarse en relación a los crímenes violentos que se han registrado en Queens: “Investigaciones de Seguridad Nacional en colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York realizó varios arrestos esta mañana de conformidad con una investigación a largo plazo sobre ciertos actos de violencia en el área de Queens, Nueva York. Este caso está en curso y no hay más información disponible en este momento”.

Four men arrested after woman's body found in car trunk in Far Rockaway https://t.co/dEOIQq6y9S pic.twitter.com/N8a0u75rRz — New York Post Metro (@nypmetro) April 14, 2021

Casos similares se han reportado durante los últimos meses

Al menos dos mujeres han sido asesinadas en incidentes aislados que han sido muy similares al que recientemente ocurrió en la ciudad de Nueva York.