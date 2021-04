Adolescente mató a puñaladas a su madre y a su hermana: Burak Hezar

Un adolescente de Texas, identificado como Burak Hezar, de 20 años, fue arrestado después de haber asesinado a cuchilladas a su madre y a su hermana en el interior de una vivienda en Allen.

FOX 4 News reveló que Hezar fue detenido por las autoridades policiales en el Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth cuando intentaba escapar a San Francisco en horas de la tarde del pasado sábado, 24 de abril.

El medio de comunicación agregó que los cuerpos sin vida de las víctimas, identificadas como Isil Borat y Burcu Hezar, fueron encontrados en una propiedad en Allen durante la mañana del sábado 24 de abril.

Newsweek reportó que ambas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos como consecuencia de las graves heridas de arma blanca que sufrieron.

DEVELOPING: Burak Hezar (20) stabbed-to-death his sister, Burcu Hezar (17), and their mother, Isil Borat, inside their home, Saturday morning — according to @Allen_Police. Burak was arrested at @DFWAirport. He had purchased a ticket to San Francisco, where his father lives. @FOX4 pic.twitter.com/zNzfeqRlBr — David Sentendrey (@DavidSFOX4) April 25, 2021

CBS DFW informó que una investigación inicial por parte de las autoridades policiales de Allen dictaminó que Burak Hezar era el principal sospechoso de haber perpetrado el atroz crimen en contra de su madre y su hermana.

John Felty, portavoz del Departamento de Policía de Allen, declaró a CBS DFW que el padrastro de Hezar fue el encargado de llamar al 911 tras percatarse que un posible crimen había ocurrido en el interior de la vivienda familiar en las inmediaciones de Nueces Drive en Allen.

Felty agregó que Burak Hezar tenía un boleto aéreo para viajar a San Francisco, ciudad en donde vive su padre biológico, pero a última hora aparentemente desistió de la idea de subirse al avión.

El portavoz de la policía también mencionó que el sospechoso visitó varios establecimientos de alquiler de autos en el aeropuerto, pero no pudo alquilar ninguno antes de ser detenido en relación con el asesinato de sus familiares.

“Estamos muy agradecidos de que la policía del Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth haya podido localizar y detener al sospechoso sin ningún tipo de incidentes”, aseguró John Felty.

Burak Hezar (20) reportedly stabbed-to-death his mother and sister — their bodies discovered inside their home, this weekend — and he is now currently in the Collin County Jail. Here’s his recent mug shot. MORE: https://t.co/Lcc650WJXR @FOX4 https://t.co/oCq5SLfrdn pic.twitter.com/KsMZbbUJWD — David Sentendrey (@DavidSFOX4) April 25, 2021

Hezar se encuentra bajo arresto en la Cárcel del Condado de Collin por dos cargos de homicidio capital y su fianza fue fijada en 2 millones de dólares.

“Todos los miembros del Departamento de Policía de Allen le expresamos nuestro más sentido pésame a esta familia por su pérdida”, puntualizó la policía en un comunicado de prensa.

Las autoridades policiales de Allen aún no han dado a conocer el motivo que pudo haber desencadenado el violento ataque de Burak Hezar en contra de su madre y su hermana.

#JUST IN: @Allen_Police say the suspect accused of murdering his mom and his 17-year-old sister in their Allen home used a knife to commit the crimes. Burak Hezar now faces two capital murder charges. He was arrested @DFWAirport. pic.twitter.com/TcYj39YgNZ — CBSDFW (@CBSDFW) April 25, 2021

Un amigo cercano de la familia ofreció declaraciones a CBS 11 News en donde destacó que la madre de Hezar fue muy compasiva con sus hijos.

“La madre, Isil, fue muy compasiva. Ella se preocupaba por sus hijos. Todo lo que hizo fue por sus hijos”, mencionó el informante.

La víctima de 17 años, Burcu Hezar, se desempeñaba como estudiante de la escuela de secundaria de Allen en Texas. Los amigos de la joven la describieron como una “talentosa artista con un gran corazón”.

“Ella dio mucho amor y fue una de las personas más alentadoras del mundo. No hay forma de que pudieras odiarla”, declaró un adolescente a CBS 11 News.