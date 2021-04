Hallan muerta a mujer embarazada en Filadelfia​: Dianna Brice

El cuerpo sin vida de una mujer embarazada de Pensilvania fue encontrado en Filadelfia después de varios días de haber sido reportada como desaparecida, según informaron las autoridades locales.

Dianna Brice, de 21 años, fue encontrada muerta en una zona boscosa al suroeste de Filadelfia en horas de la noche del pasado lunes, 5 de abril.

El Departamento de Policía de Filadelfia dictaminó que Brice murió como consecuencia de un disparo que recibió. Hasta el momento, la investigación se está manejando como un posible homicidio.

The body of a 21-year-old pregnant woman, who went missing nearly a week ago just hours before her boyfriend’s car was found engulfed in flames, was found Monday night in a wooded lot in Southwest Philadelphia, police say. – @DatelineNBC https://t.co/XOl7QtevQn

