Mujer embarazada es asesinada frente a su hijo de 2 años: Brianna Navarro

Como Brianna Navarro fue identificada la mujer embarazada de 22 años que perdió la vida después de recibir un impacto de bala en el interior de un automóvil en el suroeste de Houston en horas de la tarde del pasado domingo, 4 de abril.

KHOU 11 News reveló que un informe policial determinó que el novio de Navarro tuvo un altercado con un sujeto no identificado en una tienda antes de perpetrarse el tiroteo.

El medio de comunicación continuó agregando que poco tiempo después, el hombre los siguió y abrió fuego en contra del vehículo en donde se desplazaban en las inmediaciones de la cuadra 11200 de la avenida Richmond, en el suroeste de Houston.

The Kansas City Star detalló que Brianna Navarro fue declarada muerta en el lugar de los hechos tras haber recibido un impacto de bala en la espalda mientras se encontraba en el asiento de copiloto del vehículo de su pareja sentimental.

De acuerdo con un reporte del Departamento de Policía de Houston, el hijo de 2 años de Navarro se encontraba en el interior del vehículo, pero no resultó herido físicamente durante el tiroteo que cobró la vida de su madre, quien se encontraba en su sexto mes de embarazo.

KHOU 11 News informó que el novio de la occisa tampoco resultó herido durante el lamentable suceso que ha causado mucha consternación en los ciudadanos de Houston.

El Departamento de Policía de Houston continúa tras la búsqueda del sospechoso del tiroteo, quien se desplazaba a bordo de un vehículo color oscuro.

Agentes policiales declararon a KHOU 11 News que se están basando en vídeos de cámaras de vigilancia para identificar al pistolero.

Toda persona que pueda tener información relevante sobre el caso se puede comunicar directamente con el Departamento de Policía de Houston a través del número telefónico 713-308-3600.

Brianna Navarro, 22, was six months pregnant with her third son. She leaves behind a 6-year-old and a 2-year-old son. She was on her way to celebrate Easter Sunday when she was shot and killed.​ https://t.co/2P7Ftvn1Vn

— FOX 32 News (@fox32news) April 6, 2021