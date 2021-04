Adolescente mató a su madre a cuchilladas en Texas: Miles Speight

Un adolescente de Texas, identificado como Miles Speight, de 19 años, fue arrestado después de presuntamente haber asesinado a cuchilladas a su madre, durante una discusión en el interior de una vivienda en Leander.

KXAN reveló que el cuerpo sin vida de la víctima de 53 años fue encontrado por agentes policiales durante horas de la madrugada del miércoles 31 de marzo en una propiedad en Hero’s Way en la ciudad de Leander en Texas.

El medio de comunicación agregó que Speight había escapado de la escena del crimen antes de la llegada de las autoridades policiales. Sin embargo, la posible arma homicida fue encontrada muy cerca del cuerpo de la mujer.

Un reporte policial señaló que Miles Speight fue arrestado en horas de la mañana del miércoles 31 de marzo después de haberse escondido por al menos cuatro horas en una zona boscosa cercana al lugar del trágico suceso.

BREAKING: @Leander_Police are looking for 19yo Miles Speight in connection with stabbing his mother overnight. Leander residents are being told to stay inside and lock their doors in the area of Hero Way & Ran Road. He may be armed with a knife. @KVUE pic.twitter.com/kr0AWr4gfT

Jackson Mitchell, portavoz del Departamento de Policía de Leander, declaró que hasta el momento se desconoce lo que pudo haber desencadenado el atroz asesinato: “No conocemos el estado mental del sospechoso o de qué se trataba el disturbio”.

La víctima, identificada como Rowena Speight, se desempeñaba como oficial de telecomunicaciones del Departamento de Policía de Leander desde el año 2016.

“Nos entristece profundamente anunciar la trágica pérdida de uno de los nuestros, la oficial de telecomunicaciones Rowena Speight. Ayer fue uno de los días más difíciles para nuestro departamento, ya que nuestra investigación de un incidente de violencia doméstica durante tempranas horas de la mañana resultó ser la muerte de uno de los nuestros”, puntualizó el Departamento de Policía de Leander en la plataforma de Twitter.

We are deeply saddened to announce the tragic loss of one of our own, Telecommunications Officer Rowena Speight. Yesterday was one of the hardest days for our department as our investigation of an early morning domestic violence incident resulted in the death of one of our own. pic.twitter.com/TA3k5BJ3Jt

