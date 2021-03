Hispana mata a su exnovio a cuchilladas en Nueva York: Alma Bravo

Una hispana de 29 años de edad fue arrestada y acusada de asesinato después de presuntamente haber matado a su exnovio dentro de su departamento en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con el sitio web 1010 Wins, Alma Bravo fue arrestada y acusada de asesinato el pasado martes 16 de marzo después de que las autoridades locales encontraron el cuerpo sin vida de Frankie Cardona dentro de su apartamento ubicado en el área de Canarsie en Brooklyn.

The New York Post reportó que Bravo asesinó a puñaladas a Cardona durante una pelea doméstica que ocurrió a alrededor de las diez de la noche del pasado lunes 15 de marzo en la propiedad ubicada en Brooklyn, Nueva York.

