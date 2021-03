Hispana es asesinada en su fiesta de cumpleaños: Daisy Navarrete

Una joven perdió la vida y otras siete personas resultaron heridas durante una fiesta de cumpleaños en un club nocturno de Dallas en horas de la madrugada del pasado sábado, 20 de marzo.

La víctima mortal fue identificada como Daisy Navarrete, de 21 años de edad, una hispana que se encontraba celebrando su cumpleaños en el club nocturno Pryme Bar en Dallas.

The New York Post reveló que el violento hecho ocurrió cuando dos grupos de personas tuvieron una discusión en el bar aproximadamente a la 1:30 AM, Hora Local.

El medio de comunicación agregó que un reporte policial señaló que un hombre de uno de los grupos sacó un arma y abrió fuego en contra de las personas que se encontraban en el lugar.

Daisy Navarrete. 21-years old. Shot and killed while inside Pryme Night Club, early Saturday morning. A family member of hers provided @FOX4 with this photo. Seven-other people were shot and injured. @DallasPD is searching for the suspected shooter (photo below). https://t.co/TWC3qdyKz1 pic.twitter.com/Noy4UNiEkY

De acuerdo con Dallas News, agentes policiales mencionaron que las personas que resultaron heridas durante el incidente fueron cinco mujeres y tres hombres, de edades comprendidas entre los 18 años y los 46 años.

Las ocho víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano al lugar de la escena del crimen para ser tratados por las heridas que sufrieron.

Un corresponsal de FOX News que se encontraba en el lugar de los hechos dio a conocer que la policía encontró una “escena caótica” y tuvieron que aplicar torniquetes a las víctimas antes de ser trasladados a un hospital.

Dallas News reportó que Daisy Navarrete fue declarada muerta en un hospital local de Dallas. Mientras que los otro siete heridos se encuentran en un estado crítico de salud.

This is Daisy Navarrete.

She was killed after Dallas police say someone opened fire inside the Pryme nightclub on Technology Boulevard. Seven others were hurt.

Photos were provided by Daisy’s family. Uncle says she just turned 21 on Monday @NBCDFW https://t.co/BrqpSNNAwr pic.twitter.com/ewMNS1HBGq

— Lili Zheng (@LiliNBC5) March 20, 2021