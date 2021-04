Asesinan a turista y queman su cuerpo en Puerto Rico: Tariq Quadir Loat

Un turista de Delaware fue asesinado en Puerto Rico durante el pasado fin de semana en un incidente violento que ocurrió cuando aparentemente compraba drogas en un barrio de San Juan, según informaron las autoridades locales.

The New York Post reveló que Tariq Quadir Loat y un amigo, James Jackson, fueron atacados en el barrio La Perla en horas de la tarde del pasado sábado 24 de abril cuando intentaban tomar fotografías y vídeos de la zona, a pesar de que fueron advertidos de que no lo hicieran.

Primera Hora detalló que surgió una pelea y los turistas fueron rodeados por un grupo de cinco personas que los atacaron con un cuartón de madera, una pesa de 5 libras y una freidora.

El citado medio de comunicación agregó que Jackson logró huir del lugar de los hechos, mientras que su amigo fue retenido por los agresores que lo atacaron hasta propinarle la muerte.

El Instituto de Ciencias Forenses informó que el cuerpo del turista desaparecido de Delaware, Tariq Quadir Loat, fue hallado.

➡️ https://t.co/DvdsQ7bWeH pic.twitter.com/FsiyLVybxa — Univision Puerto Rico (@UninoticiasPR) April 28, 2021

De acuerdo con un informe policial, los jóvenes estadounidenses se encontraban vacacionando en Puerto Rico y se trasladaron al barrio La Perla para comprar drogas, algo que es ilegal en la isla.

NBC Filadelfia reportó que las autoridades de Puerto Rico encontraron un cuerpo quemado en horas de la tarde del domingo 25 de abril en la localidad de Vega Baja, un municipio ubicado aproximadamente a 20 millas al oeste de San Juan.

La investigación por parte del Instituto de Ciencias Forenses de San Juan dictaminó que el cuerpo fue identificado como Tariq Quadir Loat, quien murió por dos heridas de bala.

“Se pudo establecer mediante el análisis y comparación de huellas dactilares que el cuerpo hallado en el municipio de Vega Baja corresponde a Tariq Quadir Loat. De esta forma, el Instituto de Ciencias Forenses pudo realizar una identificación legal y científica en este caso”, declaró María Conte Miller, Directora del Instituto de Ciencias Forenses de San Juan.

El Instituto de Ciencias Forenses puntualizó que la víctima presentaba quemaduras en más del 70% de su cuerpo al momento de ser sometido al análisis para conocer su identidad.

The New York Post dio a conocer que las autoridades policiales aún no han detenido a ningún sospechoso en relación con la investigación del caso.

James Jackson es pieza clave para identificar a los agresores que le arrebataron la vida a su amigo. Sin embargo, el joven estadounidense abandonó la isla tras el incidente violento.

Primera Hora señaló que Tariq Quadir Loat y Jackson cuentan con un extenso expediente criminal desde el año 2011.

El asesinato de Loat se une a las alarmantes cifras de turistas que han sido asesinados en Puerto Rico durante los últimos años. En el mes de febrero de 2020, un hombre de Denver perdió la vida en un incidente violento mientras se encontraba vacacionando en San Juan.

En un hecho aislado, un adolescente de Florida confesó haber apuñalado a dos mujeres en el interior de una vivienda en Largo. El agresor, identificado como Sage Curry, de 20 años, se encuentra bajo arresto y fue acusado de dos cargos de homicidio y un cargo por robo a mano armada.