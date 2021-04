Adolescente de Florida mató a puñaladas a dos mujeres: Sage Curry

Como Sage Curry fue identificado el adolescente de 19 años que fue arrestado en horas de la madrugada del lunes 26 de abril en conexión con el asesinato de dos mujeres en una vivienda en la ciudad de Largo en Florida.

10 Tampa Bay reveló que los registros policiales detallaron que Curry confesó haber apuñalado mortalmente a las víctimas con el “cuchillo más afilado que pudo encontrar”.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Largo, el atroz crimen ocurrió poco antes de las dos de la madrugada del 26 de abril en el interior de una propiedad en las inmediaciones de 8th Avenue NW en Largo.

#Update: Sage Curry was arrested & charged in connection to the double homicide in Largo yesterday. The 19 yr old is charged with 2 counts of murder & 1 count of armed burglary. He was booked into the Pinellas County Jail last night. His first appearance is set for 1:30pm @BN9 pic.twitter.com/hoPJ0dl4bf

— Jorja Roman (@JorjaRoman) April 27, 2021