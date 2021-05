4 muertos en naufragio en San Diego: Sospechan que eran indocumentados

Cuatro personas murieron y más de 20 fueron trasladadas a centros hospitalarios, luego de que un bote naufragara este domingo en la costa de San Diego, al sur de California. La policía investiga si se trató de una tripulación que llevaba a inmigrantes indocumentados que intentaban sortear los controles fronterizos utilizando la vía marítima.

🇺🇸Four people were killed and more than two dozen injured on Sunday when a #boat suspected of smuggling #migrants into #California broke apart at San Diego's rugged Point Loma, the US Coast Guard said. Difficult conditions complicated the rescue efforts. @Ellen_TLG reports pic.twitter.com/9xa1oA4b7n — FRANCE 24 English (@France24_en) May 3, 2021

Si bien en algunos medios citaron la cifra de tres muertos, CNN y BBC confirmaron que son cuatro las víctimas fatales del naufragio. El periódico USA Today aseguró que los sobrevivientes trasladados a hospitales fueron 27.

The death toll is now 4, according to the Coast Guard, after a boat capsized off the coast of San Diego. https://t.co/RSe6wCwBqQ — ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 3, 2021

Videos de testigos registraron cómo la tripulación salta al agua desde el bote al momento en que este se avería. El siniestro se produjo este domingo frente a San Diego.

La posibilidad de que la tripulación del bote estuviera integrada por inmigrantes sin documentos fue revelada por las autoridades.

UPDATE: The death toll from the San Diego boat tragedy has risen to four https://t.co/iiaXjuJrEP — Axios (@axios) May 3, 2021

Jeffery Stephenson, de la Oficina de Asuntos Públicos de Aduanas y Protección de Fronteras, indicó que “era una embarcación de contrabando”. Asimismo, Stephenson confirmó que hay un sospechoso, quien sería el responsable del traslado de estas personas. “

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza están con un hombre que creemos que era el operador. A los contrabandistas no les importa la gente que están explotando Lo único que les importa es el beneficio. Tenían un equipo de seguridad inadecuado y, obviamente, esta embarcación estaba gravemente sobrecargada”, expresó.

WATCH: “Once we arrived on the scene, the boat had basically broken apart. A forty-foot cabin cruiser with multiple people on board," San Diego Lifeguard Lt. Rick Romero provides the latest details. https://t.co/CEzGMSziNB pic.twitter.com/E2R4yqcxUZ — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) May 3, 2021

José Ysea, portavoz del departamento de bomberos, confirmó que son 27 los sobrevivientes del naufragio. Fueron trasladados a centros médicos “con diversos grados de lesiones”.

Siete rescates en el agua

Momentos de gran tensión se vivieron este domingo en la costa de San Diego.

Los socorristas tuvieron que realizar ocho misiones de rescate para poner a salvo a la tripulación. Siete fueron realizadas en el agua y hubo una última, de asistencia a las víctimas, que fue llevada a cabo en un acantilado, tal como lo confirmó James Gartland, jefe de socorristas de la patrulla costera de San Diego.

DEADLY BOAT EMERGENCY: At least three people are dead and multiple people hospitalized after a boat carrying dozens of people capsized off the coast of San Diego. Authorities are investigating this as a human smuggling operation. @WillCarr reports. https://t.co/4Al0SERzhm pic.twitter.com/UQZ3UcfpEM — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 2, 2021

El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos indicó el viernes que había intensificado tareas de patrullaje frente a la costa de San Diego porque tenían el dato acerca del posible arribo de botes cargados con inmigrantes sin documentos.

On Sunday, a 40-foot boat broke apart on a reef near San Diego. Emergency crews discovered dozens of people aboard, and it’s believed the boat was being used to bring migrants into the U.S. At least four people have died. @Miguelnbc has the latest. pic.twitter.com/6afzRy7UHj — TODAY (@TODAYshow) May 3, 2021

“Hemos visto un aumento dramático en el número de intentos de contrabando marítimo recientemente”, dijo en un comunicado Aaron Heitke, agente en jefe del sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

“Todos estos cruces ilegales en el mar son intrínsecamente peligrosos, y hemos visto que demasiados pasan de ser arriesgados a ser trágicos, ya que los contrabandistas sacrifican la seguridad de los que están a bordo en aras de los beneficios”, agrega Aaron Heitke en el comunicado.

Un bote interceptado en Point Lima

La llegada de los climas cálidos alerta a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

En San Diego estaban al tanto de la situación. El jueves, es decir tres días antes del naufragio del bote, la patrulla interceptó un bote sin luces de navegación a 18 kilómetros de la costa de Point Loma, barrio costero de San Diego.

Video shows the aftermath of fatal 'smuggling' boat wreck off San Diego https://t.co/Pxv95IUOmf pic.twitter.com/R62UqECcyu — New York Post (@nypost) May 2, 2021

Desde Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos emitieron un comunicado en el que confirmaron que en el bote viajaban 21 personas de nacionalidad mexicana, sin estatus legal para ingresar a los Estados Unidos.

Además de los inmigrantes sin documentos, fueron detenidas otras dos personas, quienes serían los organizadores de esa operación de contrabando de inmigrantes. Ambas personas enfrentarán cargos judiciales.

LEER MÁS: Isaac Barnes: Asesinó a sus padres antes de matar a dos policías en Carolina del Norte

Sigue a AhoraMismo en Instagram