Latino de California muere a manos de la policía al estilo George Floyd: [Video]

Un video grabado con una cámara al cuerpo de los agentes policiales exhibió que la muerte de Mario Arenales González, ocurrida el pasado 19 de abril en Alameda, California, se produjo luego de que agentes de la policía lo inmovilizaran durante cinco minutos.

Mario Arenales González murió el pasado lunes 19 de abril en un parque de Alameda. Las imágenes de las cámaras corporales fueron difundidas este martes por la policía de esa ciudad del norte de California.

Un comunicado de las fuerzas policiales indicó que el detenido había sufrido una descompensación médica, tras ser reducido por los agentes de policía. Su familia, en cambio, alega que murió por consecuencia del empleo de fuerza excesiva.

Body cam video shows Alameda officer kneeling on Mario Gonzalez before deathKeep me motivated by donating to paypal.me/thisisbutter Viewer discretion is always advised when watching this video or any others videos. I do not take any responsibility to your trauma, psychological and/or mental harm. I do not recommend anyone to attempt, act/reproduce, and/or create hate from what you see in this video or any other videos.… 2021-04-28T06:01:36Z

El video difundido este martes, que puedes ver en este artículo, tiene una duración de casi una hora. En la primera parte se observa un monótono diálogo entre los agentes y Mario Arenales González, de 26 años. Este exhibe dificultades para contestar a las preguntas de los agentes. No está confirmado si padecía algún trastorno o si simplemente se encontraba en estado de ebriedad, motivo por el cual lo habrían cercado los agentes de policía.

In California, Mario Arenales Gonzalez dies after officers pin him to the ground for 5 minutes. https://t.co/HO3a7if4Ma pic.twitter.com/VbumaU17yz — Jim Roberts (@nycjim) April 28, 2021

Mario Arenales González se resistió a ser detenido

Tal como informa la cadena Univisión, Mario Arenales González se resiste a ser detenido por los agentes, que intentaron esposarlo luego de que el hombre no aportara ningún documento para su identificación.

Los policías lo redujeron al piso. “Vamos a ocuparnos de usted, de acuerdo, vamos a ocuparnos de usted”, dice uno de los agentes.

Mario Arenales Gonzalez died while in the custody of three responding officers. https://t.co/3FRmN5603w — KSEE24 News (@KSEE24) April 28, 2021

“Creo que simplemente ha bebido de más hoy, ¿de acuerdo? Eso es todo. Mario, por favor, deje de pelear con nosotros”, añade la misma voz.

Edith Arenales, the mother of Mario Gonzalez, speaks: “Mi hijo Mario era un hijo, una persona saludable, no violenta, un padre amoroso, un hijo comprensivo una persona que tenía mucho valor en la comunidad. Y para mi familia es como que me ha cortado un brazo.” pic.twitter.com/lEoC9LjDYC — Sarah Belle Lin (@SarahBelleLin) April 22, 2021

González gruñe y reclama una vez que es reducido por los policías. Uno de los agentes le coloca una rodilla en el pecho y un codo en el cuello con el propósito de inmovilizarlo.

Luego de cinco minutos de estar en esa posición, las protestas del hombre de 26 años dejan de escucharse.

JUST IN: Alameda officials have launched an independent investigation into the death of Mario Arenales Gonzalez, an Oakland man who died in Alameda police custody.https://t.co/uVUiemo4WV — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) April 24, 2021

Uno de los agentes advierte que González ha quedado inconsciente. Los policías intentan hacerle reanimación cardiopulmonar. Su muerte fue certificada momentos más tarde en un hospital.

González era padre de un niño de 4 años

Mario Arenales González dejó a un hijo de cuatro años. Además, era el responsable de su hermano, de 22 años, que padece autismo.

Edith Arenales, the mother of Mario Gonzalez, speaks: “Mi hijo Mario era un hijo, una persona saludable, no violenta, un padre amoroso, un hijo comprensivo una persona que tenía mucho valor en la comunidad. Y para mi familia es como que me ha cortado un brazo.” pic.twitter.com/lEoC9LjDYC — Sarah Belle Lin (@SarahBelleLin) April 22, 2021

La familia del muerto está a la espera de la autopsia que determine las causas médicas de la muerte de Mario.

Este martes, sus familiares brindaron una conferencia de prensa en la que compararon la muerte de su hermano con el asesinato de George Floyd.

“Estoy aquí parada y me imagino cómo tenían a mi hijo, porque él pidió ayuda y les decía que no podía respirar y no lo escucharon, eran tres policías sobre su cuerpo”, aseguró Edith Arenales, madre de Mario González.https://t.co/BHovSR0QqD — Telemundo 48 (@Telemundo48) April 22, 2021

“La policía mató a mi hermano de la misma manera en que mataron a George Floyd”, expresó Gerardo González, uno de los hermanos del difunto.

“Es un tipo adorable. Es respetuoso, todo el tiempo”, lo describió su madre, Edith Arenales.

LEER MÁS: Penny Hartle: Madre asesina a hija de 5 años y se refugia en casa del vecino

Sigue a AhoraMismo en Instagram