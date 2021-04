Penny Hartle: Madre asesina a hija de 5 años y se refugia en casa del vecino

Penny Short Hartle, una mujer de 50 años de Hendersonville, Carolina del Norte, se encuentra en prisión sin derecho a fianza, tras ser acusada de asesinar a su hija de 5 años dentro de su casa rodante, en hechos ocurridos este domingo 25 de abril por la mañana, según un comunicado emitido por la Policía del condado de Henderson y consignado por News 13.

Los agentes de Henderson respondieron a Fiesta Lane alrededor de las 8:45 a.m. del domingo, tras recibir un informe de un apuñalamiento, reporta la cadena WYFF.

De acuerdo al testimonio de los investigadores a cargo del caso, Hartle apuñaló a su hija y la niña murió tiempo después a causa de las graves heridas.

Breaking: Penny Hartle, 50 of Hendersonville is charged with Murdering her 5-year-old daughter. @WLOS_13 pic.twitter.com/mpS4ZWT4uj — Kimberly King (@KimKingReports) April 25, 2021

Penny Short Hartle fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado, informa WBTV.

La víctima de Penny Hartle fue identificada como Caroline Rose Cagle

Kimberly King, periodista de News 13, confirmó este lunes vía Twitter que la niña de 5 años asesinada fue identificada como Caroline Rose Cagle, y compartió una foto de la víctima.

Developing: This is Caroline Rose Cagle. Family tell me Caroline was the light of her father’s eyes. photo courtesy: Wayne Cagle, Caroline’s father. @WLOS_13 pic.twitter.com/I6MKTv1Qm7 — Kimberly King (@KimKingReports) April 26, 2021

“En desarrollo: esta es Caroline Rose Cagle. La familia me dice que Caroline era la luz de los ojos de su padre. Foto cortesía de Wayne Cagle, padre de Caroline”, dice el tweet de la periodista antes citada.

En otro tweet, King confirma que Hartle “tendrá un defensor público designado esta semana. Está detenida sin derecho a fianza”.

“Los vecinos me dicen que su papá -Wayne Cagle- la adoraba y era un padre maravilloso. La familia me dice que la madre de Caroline tiene antecedentes de enfermedad mental”, dice otro tweet de la periodista que cubre el caso.

Joe Coch, vecino de Penny Hartle, contó que la mujer fue a la casa de un vecino tras el crimen de su hija y se recostó en una cama

Developing: @SheriffHCSO cars still at scene of Fruitland stabbing from this morning. Investigators aren’t releasing details. Multiple search warrants executed. @WLOS_13 pic.twitter.com/g5phDPfX77 — Kimberly King (@KimKingReports) April 25, 2021

En diálogo con News 13, el vecino Joe Coch precisó que Penny Hartle se dirigió a la casa de otro vecino tras el asesinato de su hija de 5 años y se recostó en una cama.

“Estaba aquí y la vecina me llamó… Dijo que una señora entró en su casa y estaba durmiendo en su cama”, contó Coch durante el reportaje con el citado medio.

Coch dijo que Hartle fue a la casa de un vecino, la cual se encuentra a unas mil yardas de donde los investigadores dicen que la niña fue asesinada. y se metió en una cama.

Ante esta situación, Coch fue a ver a Hartle y dijo que trató de despertarla. “No se despertaba… Unos minutos después salió, se subió a una camioneta y se sentó en ella, y parecía que estaba triturando papel. Le temblaban un poco las manos y actuaba como si no supiera quién era”.

En comunicación con News 13, fuentes policiales dijeron que no podían confirmar ni negar que Hartle estaba bajo la influencia de drogas o alcohol.

Vecinos brindaron su testimonio tras el crimen protagonizado por Penny Hartle

News 13 dialogó con distintos vecinos que residen cerca de la escena del crimen que llevó a cabo Penny Hartle, y ellos dieron distintos detalles sobre cómo era el día a día de madre e hija.

“Es bastante inquietante… Somos amigos casuales; les llevaría cosas para su pequeña, palomitas de maíz, cosas así. Rezaré por la familia”, dijo Jan Harvey, vecino que vive a dos puertas de Hartle, en diálogo con el citado medio.

Por su parte Elaine Neeb, quien vive en la misma comunidad de parques de casas móviles en Fruitland -a unas 8 millas del centro de Hendersonville- se lamentó y dijo: “Estoy muy triste por la niña”.

LEER MÁS: Michele Stilwell: Enfermera de Florida golpea y muerde a chofer de Uber – Video

Sigue a AhoraMismo en Instagram