Isaac Barnes: Asesinó a sus padres antes de matar a dos policías en Carolina del Norte

Isaac Alton Barnes es el hombre de Carolina del Norte que, según las autoridades, mató a tiros a su madre y su padrastro, George y Michelle Ligon, antes de asesinar a dos agentes del condado de Watauga, Carolina del Norte, en un enfrentamiento de 13 horas en el poblado de Boone.

El sargento Chris Ward y Logan Fox fueron identificados como los ayudantes del alguacil de Carolina del Norte que fueron asesinados a tiros por Barnes durante el enfrentamiento en la casa de sus padres. Durante un tiempo, Fox quedó atrapado dentro de la casa.

Esta es una foto del oficial Fox, que era un adiestrador de K-9 (perro policía). Hay páginas de GoFundMe para las familias del sargento Ward y el oficial Logan. Aquí está la página de la familia de Ward. Aquí está la página de la familia de Fox.

Barnes mató a su madre y su padrastro, Michelle Annette Ligon y George Wyatt Ligon, dicen las autoridades. Los registros dicen que Barnes tenía 32 años y vivía en Boone con la pareja que mató.

Esto es lo que se sabe sobre la tragedia, así como los antecedentes de cada víctima.

Esto es lo que debes saber:

1. Barnes se suicidó después de asesinar a cuatro personas

“Our thoughts and prayers go out to the Watauga County Sheriff Deputy Sgt. Chris Ward and Deputy Logan Fox," the Albemarle Police Department posted after two deputies were shot in a deadly standoff in Watauga County https://t.co/nQdziu6r2z pic.twitter.com/BljQaQDf4v — WBTV News (@WBTV_News) April 29, 2021

Durante horas, Barnes estuvo dentro de la casa disparando hacia los oficiales. Después de 13 horas, el enfrentamiento llegó a su fin, cuando el sospechoso se quitó la vida.

Los Ligons fueron encontrados muertos dentro de la casa.

Según WSOC-TV, los agentes respondieron al área de Hardaman Circle en Boone alrededor de las 9:45 a.m. el pasado 28 de abril de 2021, “después de que el propietario y su familia no fueran a trabajar y no respondieran las llamadas telefónicas”.

Los agentes fueron baleados cuando ingresaron a la casa para hacer un control de bienestar, informó la estación de televisión.

“Esta es una situación increíblemente trágica y nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados, así como con sus familias y nuestra comunidad”, dijo el alguacil del condado de Watauga, Len Hagaman, a WSOC. “Agradezco enormemente el tremendo apoyo que estamos recibiendo de las agencias de aplicación de la ley en toda la región y el estado”.

2. El sospechoso era conocido por la policía y tenía un gran arsenal de armas, dice el alguacil

LEOs were responding to a welfare check at a residence when they were ambushed by 32-year-old Isaac Alton Barnes. Barnes allegedly killed Sergeant Ward (right) & Deputy Fox (left) along w/ Michelle & George Ligon, who were inside of the residence with him. https://t.co/XYwQNE8cSU pic.twitter.com/J6LK0WJ8dN — The Citizen Reporter (@TCReporter) April 29, 2021

El alguacil Len Hagaman le dijo a WSFA que Barnes era conocido por el departamento, que recibió llamadas sobre él el domingo.

“Había una preocupación familiar de que pudiera intentar hacer algo”, dijo el sheriff Hagaman a la citada estación, y agregó que el sospechoso tenía “un arsenal de armas bastante grande”.

Añadió a WRAL: “Ellos simplemente nos estaban avisando, esto es lo que está pensando en hacer, y que tengamos cuidado”. La estación de televisión dijo que el alguacil afirmó que Barnes tenía un plan para “sacar a la gente”.

3. La víctima George Ligon era gerente de sucursal en Terminix

Según su página de Facebook, George Ligon era gerente de sucursal en Terminix (una empresa de control de plagas) que estudió en Appalachian State University y Lees-McRae College. Fue a la escuela secundaria South Mecklenburg.

En 2016, compartió una foto de boda con Michelle y escribió: “Hoy hace 10 años, Michelle Ligon me convirtió en un hombre muy orgulloso, agradecido y afortunado. Te amo cariño y espero con ansias los próximos 10, ¡aunque desearía que frenase un poco! ”

Su página está llena de bromas y memes inspiradores.

4. Michelle Ligon fue gerente de redes sociales

Michelle Ligon anteriormente fue presidenta de la junta directiva de NC Daniel Boone Heritage Trail Inc., y fue presidenta del comité de planificación del Boone Heritage Festival y miembro de la junta directiva de la Southern Appalachian Historical Association Inc.

“Michelle es responsable de la apertura de la temporada de Horn in the West 2013. ¡Sin su arduo trabajo, no habría espectáculo esta temporada! ¡Muchas gracias a Michelle por todo su arduo trabajo!”, dice una recomendación de LinkedIn para sus lecturas.

Ella se graduó de la Appalachian State University.

En octubre, Michelle Ligon escribió en Facebook sobre su esposo: “Feliz cumpleaños a mi #1, mi compañero de viaje convertido para siempre, mi refugio, mi guapo vagabundo de playa, mi siempre humilde esposo. Te amo siempre y para siempre. Siempre estoy agradecida de que hayas nacido porque la vida es mucho mejor contigo en ella”.

La página de LinkedIn de Michelle Ligon dice que fue directora de relaciones públicas y redes sociales en Explore Boone.

Greta Lint escribió en Facebook: “Michelle y yo éramos amigas. Cuando comenzó en Boone CVB, me pidió que fuera su mentora, y nació una amistad. Más tarde, me contrató para que escribiera historias sobre el centro de Boone. Oh, nos divertimos… Tuve una muy buena muestra de lo que era el centro de Boone. Era una apasionada de su trabajo, era una persona despreocupada y sonreía todo el tiempo. Nunca supe que había problemas en casa… La familia del turismo de Carolina del Norte es un grupo cercano de profesionales que compiten entre sí, pero que trabajan juntos para promover nuestro hermoso estado. Nos apoyamos unos en otros para obtener información, pistas y oportunidades para trabajar juntos. Michelle entendió ese proceso y le encantaba promover el High Country y el resto de nuestro gran estado. Quienes trabajamos con ella y la recordamos la extrañarán”.

5. La gente recordaba al sargento Ward como un “gran hombre”; Fox era el encargado de K-9 del departamento

Según WFSA, Ward, de 36 años, había estado en la aplicación de la ley durante ocho años. Estaba casado con su novia de la escuela secundaria y tenía hijos de 19 y 5 años. Anteriormente trabajó para el Departamento de Policía de Beech Mountain.

La gente escribió homenajes a Ward en las redes sociales.

“Era un gran hombre. Nunca lo olvidaremos…”, escribió uno. “Roto… era un gran oficial de policía”, escribió otro.

La prima segunda del sargento Ward, Donna Ward, le dijo a WJHL que “provenimos de una familia encargada de hacer cumplir la ley”.

“Sólo angustia”, dijo. “Le dije que rezo por ellos todos los días. Estoy de rodillas todos los días orando por estas personas. Rezo por todos, pero estos oficiales tienen un trabajo difícil. Quiero decir que están aquí para servir y proteger y la gente simplemente no lo entiende, no es así”.

La página de Facebook de Ward decía que estaba casado, estudió en Caldwell Community College & Technical Institute, fue a Watauga High y era de Sugar Grove, Carolina del Norte. Él y su esposa tienen hijos, según su página de Facebook.

Compartió fotos con el filtro “una familia azul” y homenajes a otros oficiales caídos. #hislifemattered leyó la leyenda en una foto de un oficial caído superpuesta a la delgada línea azul de la bandera. Publicó homenajes en honor a William Mast, un oficial que fue asesinado a tiros mientras respondía a una llamada en 2012:

Ese homenaje fue su foto de portada en Facebook.

El oficial Fox tenía 25 años. Según WBTV, Fox había estado en el departamento durante dos años. Era un oficial K-9 que tenía un perro llamado “Raven” y anteriormente trabajó como oficial de la Oficina del Sheriff del condado de Ashe.

El senador Thom Tillis escribió en Twitter: “Susan y yo estamos desconsolados, el sargento Chris Ward de la Oficina del Sheriff del condado de Watauga fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Oramos por su familia, el oficial herido y la comunidad a la que sirvieron. Un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan nuestros agentes del orden todos los días”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Le pagó a sicarios para que mataran a su ex y lo asesinaron a él: La historia

Sigue a AhoraMismo en Instagram