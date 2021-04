Alex Gonzales: Joven latino asesinado a balazos por policías de Texas: [VIDEO]

La Policía de Austin, Texas, difundió este miércoles el video que muestra como oficiales del Departamento de la Policía de Austin asesinaron a balazos al joven latino Alex Gonzales, el pasado 5 de enero, cuando viajaba en su vehículo junto a su pareja y su hijo.

Según informa NBC News, Alex Gonzales, de 27 años, fue baleado por miembros del Departamento de Policía de Austin después de que las autoridades dijeran que estaba involucrado en un “incidente de furia en la carretera” con un oficial fuera de servicio.

El video es un compilado de imágenes de la cámara del tablero de la patrulla, las cámaras del cuerpo de la policía y el video del teléfono celular de un testigo, reporta la citada fuente.

De acuerdo lo que dice la policía en el video, el primer tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 a.m. justo antes de que el oficial fuera de servicio Gabriel Gutiérrez llamara al 911 para pedir ayuda e informara que Gonzales había recibido un disparo.

Sin embargo, el video difundido no muestra el encuentro inicial entre Gutiérrez y Gonzales porque el oficial fuera de servicio estaba en su automóvil personal.

Según la llamada al 911 en el video, el policía Gutiérrez dijo que Gonzales lo cortó y le apuntó con un arma, lo que provocó que el oficial fuera de servicio abriera fuego contra el joven latino.

"A parent losing a child to police violence is horrific. The only thing worse is having to witness it on video and watch the killing and that's what Elizabeth Gonzales had to endure today," said Hendler. https://t.co/rx5K9I7jxx

— CBS Austin (@cbsaustin) April 28, 2021