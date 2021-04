Tiroteo Carolina del Norte: Homenaje al Sargento Chris Ward tras su asesinato

El Sargento Chris Ward fue identificado como el ayudante del alguacil de Carolina del Norte que fue asesinado a tiros por un sospechoso que se escondía en una casa, mientras que un segundo ayudante herido quedó atrapado dentro de la vivienda.

El senador Thom Tillis escribió en Twitter: “Susan y yo estamos desconsolados, el sargento. Chris Ward, de la Oficina del Sheriff del condado de Watauga, murió en el cumplimiento de su deber. Oramos por su familia, el oficial herido y la comunidad a la que sirvieron. Un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan nuestros agentes del orden todos los días”.

Un segundo oficial, Logan Fox, resultó herido y permaneció atrapado dentro de la casa en la noche del 28 de abril de 2021, según WBTV. Su condición no está clara. Esta es una foto del diputado Fox, que es un manejador de K-9.

Los homenajes y mensajes llenaron las redes sociales, un sargento, padre y esposo.

Esto es lo que necesita saber:

Se formó una escolta policial para en honor al sargento Ward.

Según WSOC-TV, los agentes respondieron al área de Hardaman Circle en Boone alrededor de las 9:45 a.m. del 28 de abril de 2021, “después de que el propietario y su familia no fueron a trabajar y no respondieron las llamadas telefónicas”.

Los agentes fueron baleados cuando ingresaron a la casa para hacer un control de bienestar, informó la estación de televisión. No está claro el nombre del tirador y si hay otras víctimas. Tampoco el motivo de este tiroteo.

“Esta es una situación increíblemente trágica y nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados, así como con sus familias y nuestra comunidad”, dijo el alguacil del condado de Watauga, Len Hagaman, a WSOC. “Agradezco enormemente el tremendo apoyo que estamos recibiendo de las agencias de aplicación de la ley en toda la región y el estado”.

Church parking lot, near where reporters are being asked to stay, is full of law enforcement.

We were just told by a Blowing Rock police officer family members of members of law enforcement are also parked down here.

Officer called situation “developing” “fluid” @WXII pic.twitter.com/Why3vKYRBW

— WXII Lee Anne Denyer (@WXIILeeAnne) April 28, 2021