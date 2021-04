El poderoso traje pantalón de Kamala Harris en el primer discurso de Biden [FOTOS]

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris históricamente tomó asiento detrás del presidente Joe Biden junto con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el discurso del mandatario al Congreso. Los usuarios en Twitter se apresuraron a hablar del saludo en el codo entre Pelosi y Harris, y el traje pantalón de Kamala Harris.

El asiento de Harris está a la derecha de Biden durante su discurso y Pelosi está sentada a su derecha. Fue la primera vez que dos mujeres se sentaron detrás del presidente durante el discurso del Estado de la Unión, según CNN.

El discurso conjunto de Joe Biden al Congreso se llevó a cabo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a las 9:00 p.m. Hora del Este del 28 de abril de 2021 en la víspera de su centésimo día en el cargo. Puedes ver el Estado de la Unión 2021 aquí.

“Hemos llegado al Capitolio”, escribió Kamala Harris en Twitter. “Estoy deseando que llegue el discurso del presidente”.

Harris y Pelosi usaron mascarillas y se saludaron golpeando el codo cuando tomaron sus asientos en el discurso sobre el estado de la Unión

We’ve arrived at the Capitol. Looking forward to the President’s address. pic.twitter.com/nw7FxlECPZ — Vice President Kamala Harris (@VP) April 29, 2021

Los usuarios de Twitter notaron el codazo entre Harris y Pelosi cuando se sentaron detrás de Biden. Muchas personas también elogiaron en las redes sociales el traje de Harris. Algunos también debatieron el color del traje de la vicepresidente, cuestionando si era crema, blanco, tostado o rosa. Una cosa en la que la mayoría de los usuarios de las redes sociales estuvieron de acuerdo fue en que lucia impresionante.

Okay but I really want Kamala’s pant suit — Bri Carter (@_itsjussbriii_) April 29, 2021

“Está bien, pero realmente quiero el traje pantalón de Kamala”, escribió Bri Carter en Twitter.

Just to be petty and sexist for a minute, I love the color of Kamala's suit. Is it winter white or light pink? I promise to mention Biden's tie. — Laurie O'Brien (@greenpeeps5) April 29, 2021

“Solo para ser mezquino y sexista por un minuto, me encanta el color del traje de Kamala. ¿Es blanco de invierno o rosa claro? ” Laurie O’Brien escribió en Twitter. “Prometo mencionar la corbata de Biden”.

yes. but can we take a moment for Kamala’s suit color? 😍 https://t.co/SLNPWP3JAW — denver sean. (@DNVRSN) April 29, 2021

“sí. pero ¿podemos tomarnos un momento para ver el color del traje de Kamala? otra persona escribió en Twitter.

“¡Ay Dios mío! ¿Podemos hablar un poco sobre el conjunto de Kamala?” otra persona escribió. “Traje pantalón color melocotón pálido con una camiseta sin mangas de champán y ese precioso collar de perlas y puños dorados. Ella está cautivando. ¡Ve, niña!”

For the first time ever, two women — Vice President Kamala Harris and House Speaker Nancy Pelosi — will sit behind the President during an address to Congress https://t.co/GT69kiTdmV — CNN (@CNN) April 29, 2021

Otros se preguntaron de dónde sacó Harris su traje y quién diseñó su look.

“Sé que no se trata de los atuendos … pero ¿podemos reconocer el traje color melocotón de Kamala?!? Perfecto ”, escribió Nathalia Ramos en Twitter.

“El traje de Kamala es rosa ruborizado, ¿no? #PresidentialAddress ”escribió otra persona.

Mucha gente habló sobre lo que significó ver a dos mujeres sentadas detrás del presidente por primera vez.

“Historia”, escribió el senador Chuck Schumer en Twitter, compartiendo una foto de Harris y Pelosi.

La senadora Elizabeth Warren también escribió sobre los asientos de Harris y Pelosi en el estrado.

“Esta noche, por primera vez en la historia de Estados Unidos, dos mujeres estarán en el estrado para el discurso de un presidente en el Congreso”, escribió. “Espero que las niñas de todas partes estén mirando y soñando en grande”.

Kamala Harris usó un traje pantalón blanco simbólico para pronunciar su discurso de victoria

VP Kamala Harris and Speaker Nancy Pelosi greet each other with an elbow bump. Tonight marks the first time two women will appear behind the President of the United States for a joint session speech. pic.twitter.com/gYZXPnitDX — The Recount (@therecount) April 29, 2021

Harris vistió de blanco durante su discurso de victoria, un guiño al movimiento sufragista.

The Guardian informó: “El blanco es un color oficial del movimiento de mujeres (junto con el verde, el dorado y el morado). Se alentó a las sufragistas a asistir a las marchas vestidas de blanco a principios del siglo XX, y las fotos de la época muestran a mujeres con vestidos blancos”.

Hillary Clinton usó un traje de pantalón blanco para la toma de posesión del ex presidente Donald Trump, y usó un traje blanco cuando aceptó la nominación del Partido Demócrata en 2016. Sus partidarios también usaron trajes de pantalón para mostrar su apoyo a Clinton el día de las elecciones de 2016. La elección de ropa fue visto como un guiño al movimiento sufragista.

Vice President Kamala Harris and House Speaker Nancy Pelosi greet each other with an elbow bump ahead of President Joe Biden's speech to Congress. https://t.co/tmLfX9IDoU pic.twitter.com/5g69hsiAkB — USA TODAY (@USATODAY) April 29, 2021

AnOther Magazine tomó nota de que Alexandria Ocasio-Cortez eligió un traje pantalón blanco el día que tomó posesión del Congreso. La revista informó que el blanco era visto “como una forma de resistencia política … que se remonta a las sufragistas británicas a principios del siglo XX”.

