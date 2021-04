Sam Johnson: Empresario acosa a joven por usar vestido en su graduación: [VIDEO]

Sam Johnson es el CEO de VisuWell y está acusado de acosar a un adolescente que usó un vestido para su fiesta de graduación en Tennessee, en abril de 2021. El video del incidente que involucró al líder empresarial de 46 años se volvió viral en TikTok, Twitter y Reddit. El video fue grabado por el novio del joven en un hotel, antes del baile de graduación de Franklin High School el pasado sábado 24 de abril. Sin embargo, Johnson ha negado haber actuado mal.

El novio de la víctima, Jacob Geittmann, inicialmente publicó el video en TikTok y luego en Twitter. Dijo que su novio, Dalton Stevens, usó el vestido “para su graduación de último año para romper el estigma que rodea a los hombres que usan vestidos. Se veía hermoso, a todos les encantó y nadie tuvo problemas con él”. Geitmann agregó: “Fuimos a este hotel cerca de donde vivimos, obtuvimos buenas fotos y estuvimos allí durante aproximadamente una hora y justo cuando estábamos a punto de irnos, nos quedamos afuera en esta pequeña área central con un montón de edificios que nos rodean. Este hombre se acerca y está a una pulgada de distancia de mi novio y me dice: “¿Qué llevas puesto?” Y él dice: “Un vestido, ¿por qué?” No deberías llevar eso”.

Geitmann dijo que su novio respondió, “porque puedo y quiero”. Según Geitmann, Johnson comenzó a “seguir y seguir” y “lanzarle insultos…” Te ves desagradable, te ves ridículo, te ves como un idiota. Los hombres no deberían usar esto’. Todas estas bromas homofóbicas”.

Johnson le dijo a Newsweek que las acusaciones son “completamente falsas” y dijo que “no era nada personal o que involucrara un vestido”. Le dijo al sitio de noticias que se trataba de “un comportamiento ruidoso y desagradable de este grupo de adolescentes”. Johnson agregó que les había pedido a los jóvenes que “atenuaran las vulgaridades de las familias y los niños que estaban presentes”.

Asimismo, Johnson agregó: “Acabábamos de sentarnos a cenar en este restaurante que frecuentamos, y yo regresaba del baño cuando me presentaron sus fuertes maldiciones. Hablar del vestido fue idea suya y editaron la mayor parte del intercambio. No tengo mala voluntad hacia nadie o sus decisiones personales, siempre y cuando no me perjudique a mí ni a mi familia”.

Johnson vive en Franklin, Tennessee, que está a unas 20 millas al sur de Nashville. El video también se ha vuelto viral en Reddit, en un hilo titulado “El hombre acosa a un adolescente LGBTQ + vestido, mira con lascivia y trata de seguirlo”.

Johnson y VisuWell no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Heavy. Johnson eliminó sus cuentas de Twitter y Facebook, mientras que VisuWell parece haber eliminado una página de “Conozca a nuestro CEO” sobre Johnson de su sitio web.

Esto es lo que debes saber sobre el director ejecutivo de VisuWell, Sam Johnson, y el video viral:

1. En el video se puede ver a Johnson siguiendo a Stevens y riendo ante la cámara del teléfono celular de Geittmann

Homophobic POS in Tennessee harasses a teenager for wearing a dress to prom pic.twitter.com/Ftt2a184jX — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) April 26, 2021

El video viral comienza con Johnson riendo mientras Stevens, con un vestido rojo y una máscara negra, le dice que se “joda”. Se puede escuchar a Geittmann, quien está grabando con su teléfono celular, preguntando a Johnson: “¿Crees que se ve asqueroso?” y Johnson responde: “Lo hace”. Stevens luego comienza a alejarse y Johnson se puede ver en el video que lo sigue.

Johnson comienza a decir: “Te ves como…” y el adolescente lo interrumpe y dice: “¿Me parezco a qué? Vete a la mie…”. Johnson luego dice: “Pareces un idi…”, y continúa caminando hacia Stevens, quien le dice: “Aléjate de mí”. El video luego muestra a Johnson balanceando su brazo hacia Geittmann y golpeando su teléfono. También golpea a Stevens con el brazo mientras Stevens intenta alejarse. Johnson luego intenta decirle a Geittmann que deje de grabar.

Geittmann luego sonríe y encoge sus hombros mientras otras personas pueden ser escuchadas en el fondo diciéndole que se detenga y deje a los adolescentes en paz. Se puede escuchar a una mujer diciendo, “detente, detente, detente, por favor”. Un hombre le dice a Geittmann: “Es la noche de graduación. Son un montón de niños”, y la mujer agrega: “Es una noche especial”.

El video termina con Stevens diciéndole a Johnson: “Lo siento, soy hermosa”. Él responde: “¿Lo eres?” con una sonrisa.

2. Geittmann Said Johnson le dijo que “se calmara” por las madres que estaban allí y luego fue expulsado por el personal del hotel

En otro video publicado en TikTok, Geittmann describió lo que se puede ver en el video cuando Johnson lo atacó. “Me quita el teléfono de la mano y sale volando sobre el cemento. Voy a agarrarlo para empezar a grabarlo de nuevo y él intenta golpearme de nuevo, lo que puedes ver en el video original cuando la cámara se apaga por un segundo, puedes verlo balanceándose, intenta golpear mi teléfono para sacar mi mano de nuevo, pero falla y golpea a mi novio en la espalda”, relató Geittmann.

“Es entonces cuando todas las madres que estaban allí se están involucrando realmente ahora, diciéndole a Johnson: ‘Tienes que calmarte, esto es absolutamente ridículo, estás loco'”, dijo Geitmann en TikTok. “Y en este punto, el personal del hotel se había enterado desde adentro sobre lo que estaba pasando, así que dos de sus mujeres salieron y dijeron: ‘¿De acuerdo, chicos, qué está pasando aquí?’ Él finge que no tiene la menor idea sobre lo que está pasando y él está parado ahí como, ‘He estado parado aquí todo el tiempo, no sé qué está pasando, no traté de hablar con ellos, no les pegué, no lo hice’ No intentes arrancarle el teléfono de la mano’”. Geittmann dijo: “Estoy como, ‘Amigo, tengo un video de un minuto de tu acoso, no puedes negarlo descaradamente así'”.

it was my beautiful boyfriend wearing the dress but I’m more than happy to share some pics!! pic.twitter.com/DmSdG4uOKj — Jacob Geittmann (@jacobgeittmann2) April 26, 2021

Geittmann agregó: “El personal fue realmente genial en todo, lo enviaron de regreso al bar, porque era bastante obvio que estaba borracho, solo porque estaban llamando a la policía y no querían que se asustara más de lo que estaba. Y cuando nos íbamos, nos dijeron que lo estaban echando y llamando a la policía. Entonces, supongo que es una victoria”.

Geittmann no dijo en el video en qué hotel se encontraban cuando ocurrió el incidente. Tampoco estaba claro de inmediato si la policía realmente respondió al hotel y si se llevó a cabo o está en curso una investigación sobre el incidente. Geittmann escribió en TikTok: “Nos fuimos antes de que llegara la policía para poder hacer nuestras reservas para cenar, pero lo sacaron del hotel”. Geittmann dijo que Johnson estaba en el hotel para el bar/restaurante en la propiedad y no era parte del grupo de graduación. Johnson le dijo a Newsweek que no lo echaron del hotel y que él y su familia se fueron solos.

3. Johnson ha sido el director ejecutivo de ValuWell, una empresa de plataforma de telemedicina, desde 2017 después de trabajar en varias otras empresas de atención médica.

Johnson ha sido el CEO de ValuWell desde 2017, según su perfil de LinkedIn ahora eliminado. También forma parte del consejo de administración. Según un comunicado de prensa de VisuWell, la compañía antes conocida como WeCounsel, tiene la misión de “proporcionar plataformas elegantes que permitan a las organizaciones de atención médica de todo tipo brindar continuidad de atención y un mejor acceso a los servicios de salud al equipar a los médicos y a sus pacientes con una plataforma conveniente y eficaz para la prestación de atención virtual”. Una página almacenada en caché en el sitio web de VisuWell incluye una sección llamada “Conozca a nuestro director ejecutivo: Sam Johnson” que dice:

Sam es un innovador en tecnología de atención médica de toda su carrera y un solucionador de problemas con sus inicios en los primeros días de los sistemas de programación y reclamaciones electrónicas. Participó en la transformación de registros médicos en papel a historias clínicas electrónicas (EHR, por sus siglas en inglés), contribuyó con innovaciones en los movimientos de participación del paciente y salud de la población, y ahora participa en áreas desafiantes de acceso virtual, conocidas como telemedicina. Es el fundador de varias empresas emergentes de tecnología de la salud y actualmente se desempeña en la junta directiva de varias organizaciones de salud como estratega de tecnología y crecimiento.

En LinkedIn, Johnson escribió sobre sí mismo: “Soy un creador de marca, un catalizador de crecimiento y una fuente de aliento y resolución de problemas para las empresas emergentes y en etapa inicial que luchan por diferenciarse en un mercado abarrotado. Si está interesado en hacer una diferencia en la atención médica y en la vida de las personas, estemos en contacto”.

Johnson fue anteriormente el fundador y director ejecutivo de la “plataforma de mensajería y divulgación de pacientes” de 2012 a 2017. Fue miembro de la junta de una empresa emergente de atención médica de Nashville de 2010 a 2016, y fue director de ventas de una firma de atención médica con sede en Franklin de 2005 a 2012. Anteriormente trabajó como gerente de ventas regional en una compañía de sistemas de atención médica en Carolina del Norte de 2002 a 2005, y tiene otros trabajos de ventas relacionados con la atención médica que se remontan a 1996.

Johnson fue citado en un comunicado de prensa del 6 de abril de 2021 sobre el sistema de Hospitales Universitarios en Cleveland, Ohio, y eligió a VisuWell como su proveedor de telesalud. Johnson y su compañía dijeron que la pandemia ha aumentado la necesidad de que los hospitales tengan sistemas de telesalud. Dijo en un comunicado: “En Visuwell, nos asociamos con organizaciones para desarrollar estrategias de atención virtual personalizadas, incluidas soluciones de telemedicina para abordar los mayores desafíos de la atención médica, al mismo tiempo que les brindamos un conjunto de características sólidas y opciones configurables para ayudarlos a brindar atención virtual a sus pacientes con éxito. Estamos entusiasmados de trabajar con una organización innovadora como UH (Unidad Hospitalaria) para expandir su huella de atención virtual y transformar la experiencia de telemedicina para proveedores y pacientes”.

4. Johnson eliminó su cuenta de Twitter, que incluía tweets atacando al “Teatro de Máscaras” COVID-19

Johnson eliminó su cuenta de Twitter, @SJohnsonTN, después de que el video comenzara a volverse viral en las redes sociales el 25 de abril. Una versión en caché de la cuenta muestra algunos de sus tweets. El 21 de febrero de 2021, Johnson tuiteó: “El teatro de máscaras debe irse”. La biografía de Johnson en Twitter decía: “Nunca te conoceré electrónicamente ni quiero. – pronombres: tú / tú / tu”.

Johnson también tuiteó recientemente su apoyo al gobernador de Tennessee, Bill Lee, después de que firmara un proyecto de ley de acarreo constitucional, escribiendo: “¡Atta boy, @GovBillLee!”. El 25 de marzo, Johnson tuiteó: “Mire, la segunda enmienda no se trata de habilitar a los criminales, se trata de un equilibrio de poder entre la gente y un enemigo potencial. Si equipara nuestro derecho a portar armas con la actividad delictiva, simplemente está pensando en algo demasiado pequeño. ¿Qué tal nosotros #banstupidpeople (‘prohibir a la gente estúpida’, por si traducción al español) en su lugar?”.

El 8 de enero, después de que Twitter prohibiera al expresidente Donald Trump acceder a su plataforma, Johnson tuiteó: “¡No me importa cuál sea tu opinión, Estados Unidos, simplemente la cagaste!”. Anteriormente había tuiteado sobre los esfuerzos de recuento a favor de Trump en Georgia, escribiendo el 30 de diciembre de 2020: “Últimas noticias: la legislatura del estado de GA acaba de aprobar una moción para exigir al condado de Fulton que publique todas las boletas emitidas por correo para las elecciones del 3 de noviembre para Inspección de terceros @realDonaldTrump @JoeBiden”.

Él tuiteó el 9 de abril: “¿Qué payasos manejan la cuenta social @usnavy?? Hay una máscara en un águila y en un tipo en medio del océano”. En marzo de 2021, tuiteó a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés): “Puedes relajarte sobre la ‘salud’ y concentrarte en las armas y demás. No nos importa el teatro Covid. Para nada”.

A Johnson también le gustó un tweet de la representante republicana de Colorado, Lauren Boebert, que decía: “El presidente Trump tiene razón, los hombres biológicos están compitiendo y destruyendo los deportes femeninos. ¿Cómo es esto siquiera un debate? Otro tweet con “me gusta” dijo: “Esto es indignante. Es un niño de 9 años que debería ser completamente indiferente a las inclinaciones sexuales. Que esté convencido de que es gay no es un signo de una autoconciencia madura, sino más bien un síntoma de una paternidad negligente, si no abusiva”.

Johnson, oriundo de Gadsden, Alabama, según Venture Nashville, está casado y tiene cuatro hijos, según las redes sociales y los registros públicos vistos por Heavy. Su esposa, propietaria de un negocio local y agente de bienes raíces, ha configurado su cuenta de Twitter como privada. Horas después de la manifestación y disturbios pro-Trump en el Capitolio de EE.UU. el pasado 6 de enero, la esposa de Johnson tuiteó: “Llámame loca, pero todavía no creo que la Dama Gorda haya cantado todavía. #StopTheSteaI2020 #maga @realDonaldTrump @SidneyPowell1 @LLinWood @GenFlynn”.

5. VisuWell está enfrentando llamadas en las redes sociales para que Johnson sea destituido de su puesto de CEO

So, @VisuWell , you cool with your CEO verbally harassing a teenager, unbidden on their most important night? You cool with your clients being associated with someone like this ? https://t.co/JDcyOKVcox — Honey'd Devi of Evil 🐝 (@ComrieQuinn) April 26, 2021

VisuWell enfrenta llamadas en las redes sociales para que la compañía hable sobre Johnson y corte los lazos con su CEO. Geittmann tuiteó el video en VisuWell y escribió: “¿Vas a abordar esto públicamente? ¡no es un buen look!”. La ex Gran Hermano Rachel Swindler fue una de las primeras en llamar la atención de Johnson y la compañía, tuiteando el video y agregando: “Hola @VisuWell, ¿sabes que empleas a un homofóbico llamado @SJohnsonTN? Eso no se ve muy bien para su empresa en 2021. Impulse este Twitter. Acosó y lanzó insultos homofóbicos a un joven adolescente que llevaba un vestido”.

The Tennessee Holler, un sitio web de noticias locales de tendencia progresista, tuiteó: “Parece que @sjohnsontn de @VisuWell (que ha saltado en nuestras menciones muchas veces por ser homofóbico pero ahora ha eliminado su cuenta) parece haber hecho algo de homofobia en la vida real a algunos jóvenes en un baile de graduación en Nashville”.

El científico político y académico del American Enterprise Institute, Norman Ornstein, tuiteó: “Oigan, clientes de @VisuWell, ¿les parece bien recibir servicios de una empresa con un director ejecutivo como este?”.

El guionista, director y productor de televisión Steven DeKnight tuiteó: “Hola, @VisuWell. ¿Es este su director ejecutivo, Sam Johnson? O debe ser expulsado de inmediato o debe hacer una declaración diciendo que aprueba este tipo de comportamiento odioso y homofóbico. ¿Qué será?”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Michele Stilwell: Enfermera de Florida golpea y muerde a chofer de Uber – Video

Sigue a AhoraMismo en Instagram